Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей

Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей

28 ноября 2023, 05:09
Фото: Midjourney
Жители Новокузнецка три дня подряд будут слушать звуки сирен.

В Новокузнецке собираются проверить систему централизованного оповещения населения, сообщает портал «Сибдепо». В течение трех дней ее будут включать, чтобы проверить ее работоспособность и исключить поломки в системе.

Уточняется, что техническая проверка начнется сегодня, 28 ноября, и завершится 30 ноября. В это время по всему Новокузнецку будут включать сирены и громкоговорители.

Добавим, что во время урагана, который прошел по Сибири в середине ноября, жителей Новокузнецка предупреждали об опасности по смс. Аналогичные предупреждения получили и жители Омской области.

Напомним, что в регионе из-за сильного снегопада без отопления остались около 80 населенных пунктов, еще порядка 17 районов просидели без связи.

Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области
Узнать подробнее
#Общество#Снегопад#Отопление#Проверка#Новости#Ураган#Ольга Акамова#Сибирь#Опасность#Связь#Новокузнецк#Сирены#Населенные пункты#Сибиряков#Включение громкоговорителей#Система централизованного оповещения населения#Работоспособность#Поломки#Техническая проверка#28 ноября#30 ноября#Громкоговорители
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Сегодня, 04:33
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
Сегодня, 03:36
Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей
Сегодня, 05:20
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33