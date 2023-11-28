Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Новокузнецке собираются проверить систему централизованного оповещения населения, сообщает портал «Сибдепо». В течение трех дней ее будут включать, чтобы проверить ее работоспособность и исключить поломки в системе.
Уточняется, что техническая проверка начнется сегодня, 28 ноября, и завершится 30 ноября. В это время по всему Новокузнецку будут включать сирены и громкоговорители.
Добавим, что во время урагана, который прошел по Сибири в середине ноября, жителей Новокузнецка предупреждали об опасности по смс. Аналогичные предупреждения получили и жители Омской области.
Напомним, что в регионе из-за сильного снегопада без отопления остались около 80 населенных пунктов, еще порядка 17 районов просидели без связи.