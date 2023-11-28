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Published Сегодня, 07:23

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Шпиленко переназначили на должность представителя Омской области в правительстве РФ

28 ноября 2023, 07:23
Фото: 1MI
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Также его вновь назначили заместителем председателя регионального правительства.

Представителем Омской области в федеральном правительстве назначен Андрей Шпиленко. Распоряжение 24 ноябяря подписал губернатор региона Виталий Хоценко.

«Назначить Шпиленко Андрея Викторовича заместителем председателя правительства Омской области, представителем Омской области при правительстве Российской Федерации 24 ноября 2023 года», — говорится в документе.

Шпиленко уже назначали на должность представителя в Москве в июне нынешнего года. До него этот пост на протяжении трех лет занимал Николай Новиков, ставленник Александра Буркова.

Ранее Город55 сообщал, что в омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы Максима Макаленко. Чиновнику предстоит пройти испытательный срок 3 месяца.

Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
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#Политика#Омская область#Правительство РФ#Москва#Александр Бурков#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Андрей Шпиленко
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