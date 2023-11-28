Школьников Южно-Сахалинска познакомят с важными профессиями в новом формате

«ДЕЛО-ВЫе субботы» — создание нового, игрового формата профессиональной ориентации для школьников. Мероприятие направлено на знакомство школьников с профессиями, чтобы в дальнейшем сформировать для них этапы карьерного роста в выбранном направлении. Участникам рассказывают, какие предприятия есть на рынке труда, какой у работников уровень дохода, какие профессии наиболее востребованы в Сахалинской области», — пояснила заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.