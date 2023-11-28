С какими проблемами чаще всего обращаются подростки к психологу?

Третья группа — это манипуляторы. Эти подростки хотят управлять своими родителями, сверстниками или получить то, что им нужно. Их запросы связаны с тем, как добиться разрешения на долгую игру в компьютерные игры, как стать популярными среди сверстников или как заставить парня, которого они любят, полюбить их в ответ. Они хотят знать, как поведение может помочь им получить то, что они хотят.