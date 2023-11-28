С какими проблемами чаще всего обращаются подростки к психологу?

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Психотерапевт Светлана Попова, опираясь на свой опыт работы, выделила три большие группы подростков, которые обращаются за помощью. В каждой из этих групп есть разные потребности и соответственно разные требования к психологу, пишет runews24.ru.
Первая группа включает в себя тех подростков, которые интересуются жизнью, стремятся разобраться в себе и улучшить отношения с окружающим миром. Они хотят понять свои эмоции, прочувствовать взаимодействие с людьми, как с теми, с кем они учатся, так и с близкими.
Вторая группа состоит из подростков, которые ощущают усталость от жизни. У них нет интереса к чему-либо, они часто думают о смерти и испытывают негативные эмоции по отношению к учебе, учителям или родителям. Они также имеют проблемы с сном и неприятности в отношениях с близкими.
Третья группа — это манипуляторы. Эти подростки хотят управлять своими родителями, сверстниками или получить то, что им нужно. Их запросы связаны с тем, как добиться разрешения на долгую игру в компьютерные игры, как стать популярными среди сверстников или как заставить парня, которого они любят, полюбить их в ответ. Они хотят знать, как поведение может помочь им получить то, что они хотят.
Манипуляторы представляют особый интерес для психологов из-за сложности их запросов. У них всегда есть четкая цель, и они не нуждаются в помощи в других аспектах. Цели подростков и их родителей в этой группе всегда разные, и поводом для психологической консультации может быть все что угодно.