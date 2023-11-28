Рождественский пост: в чем его суть

Суть поста заключается в том, что в течение 40 дней запрещено есть мясные блюда. Люди должны подавлять свои физические потребности и очищать свою душу, чтобы быть чистыми и просветленными к празднику Рождества Иисуса Христа. Верующие верят, что если они откажутся от мирских развлечений, таких как сидение в интернете, просмотр пустых телепередач и жизнь в праздности, то это поможет им освободиться, научиться бороться со своими страстями и сосредоточиться на размышлениях о Христе и его заповедях.