Рождественский пост: в чем его суть

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Рождественский пост начинается ежегодно в один и тот же день — 28 ноября. Он продлится сорок дней до самого Рождества Христова. Последний день поста — Сочельник, 6 января 2024 года. На следующий день, 7 января, все верующие могут снова есть любую пищу. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Суть поста заключается в том, что в течение 40 дней запрещено есть мясные блюда. Люди должны подавлять свои физические потребности и очищать свою душу, чтобы быть чистыми и просветленными к празднику Рождества Иисуса Христа. Верующие верят, что если они откажутся от мирских развлечений, таких как сидение в интернете, просмотр пустых телепередач и жизнь в праздности, то это поможет им освободиться, научиться бороться со своими страстями и сосредоточиться на размышлениях о Христе и его заповедях.
Рождественский пост — один из самых древних христианских постов, который впервые упоминается в одном из исторических источников IV века. Ранее он был короче и длился около 7 дней.
40-дневный пост был введен патриархом Константинополя Лукой в 1166 году. Это число было выбрано неслучайно, потому что Моисей провел ровно столько дней и ночей без пищи на горе Синай, когда Бог дал ему десять заповедей. Также Иисус Христос постился 40 дней перед своей проповедью в Галилее и Иудее.
На Руси Рождественский пост также назывался Корочуном, поскольку он приходит вместе с началом холодной зимы. Еще одно название поста — Филиппов пост, потому что канун поста был Филипповым днем. Предки старались отпраздновать эту дату, так как это была последняя возможность хорошо покушать перед долгим временем воздержания.
Во время Рождественского поста есть основные ограничения. Основная цель — очистить душу и избавиться от всех плохих мыслей. Поэтому решение о соблюдении поста должно быть серьезным и взвешенным. Важно переосмыслить свои мысли и поступки, стремиться к добру и прекращать зло. Также нужно прощать обиды и думать о Боге, бессмертной душе, близких и любви к ним, а также о своих грехах и их искуплении.
В период Рождественского поста также необходимо отказаться от развлечений, мероприятий и вредных привычек. С 28 ноября 2023 года до 6 января 2024 года не принято устраивать шумные торжества, свадьбы или венчания.