Росавтодор: Высокое качество асфальта можно добиться и при укладке в дождь

Как сообщает NEWS.ru, в ведомстве отметили, что на мокрую поверхность смесь укладывать нельзя, так как влага быстро охлаждает рыхлый асфальт и мешает нормальному сцеплению слоев. Однако, добавили в Росавтодоре, благодаря достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов.