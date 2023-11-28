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Росавтодор: Высокое качество асфальта можно добиться и при укладке в дождь

28 ноября 2023, 07:52
В Росавтодоре заявили, что современные технологии позволяют укладывать дорожное покрытие на мокрую поверхность, а также в мороз до минус 10 градусов.

Как сообщает NEWS.ru, в ведомстве отметили, что на мокрую поверхность смесь укладывать нельзя, так как влага быстро охлаждает рыхлый асфальт и мешает нормальному сцеплению слоев. Однако, добавили в Росавтодоре, благодаря достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов.

В ведомстве уточнили, что асфальтобетонную смесь нельзя укладывать и при минусовой температуре с ветром более шести метров в секунду. При этом разрешено работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации опасных дефектов зимой.

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