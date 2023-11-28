Росавтодор: Высокое качество асфальта можно добиться и при укладке в дождь

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как сообщает NEWS.ru, в ведомстве отметили, что на мокрую поверхность смесь укладывать нельзя, так как влага быстро охлаждает рыхлый асфальт и мешает нормальному сцеплению слоев. Однако, добавили в Росавтодоре, благодаря достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов.
В ведомстве уточнили, что асфальтобетонную смесь нельзя укладывать и при минусовой температуре с ветром более шести метров в секунду. При этом разрешено работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации опасных дефектов зимой.