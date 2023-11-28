РЭО вложил 3,5 млрд рублей в перерабатывающий завод в Липецкой области

«РЭО оказал софинансирование проекту в Липецкой области в форме предоставления льготного займа из средств, полученных от размещения облигационного выпуска», — рассказал Денис Буцаев. Он напомнил, что выпуск был размещен 24 ноября, объем направляемого финансирования на создание объекта составил 3,518 миллиарда рублей при общей стоимости проекта в 3,702 миллиарда рублей. Предполагается, что проект обеспечит региону возможность к 2030 году выйти на показатели по 100% обработке отходов и на снижение захоронения отходов в два раза в соответствии с нацпроектом «Экология». В связи с этим Буцаев призвал обратить внимание на оперативные сроки реализации, поскольку соответствующее концессионное соглашение было подписано в начале 2023 года, при этом на сегодня инвестор уже завершил проектирование. Проект базируется на современных российских технологиях, аналогов которым по ряду позиций не существует даже в ближнем зарубежье, подвел итог глава РЭО.