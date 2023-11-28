РЭО вложил 3,5 млрд рублей в перерабатывающий завод в Липецкой области

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:17
В ходе визита гендиректор РЭО обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым детали проекта.
«РЭО оказал софинансирование проекту в Липецкой области в форме предоставления льготного займа из средств, полученных от размещения облигационного выпуска», — рассказал Денис Буцаев. Он напомнил, что выпуск был размещен 24 ноября, объем направляемого финансирования на создание объекта составил 3,518 миллиарда рублей при общей стоимости проекта в 3,702 миллиарда рублей. Предполагается, что проект обеспечит региону возможность к 2030 году выйти на показатели по 100% обработке отходов и на снижение захоронения отходов в два раза в соответствии с нацпроектом «Экология». В связи с этим Буцаев призвал обратить внимание на оперативные сроки реализации, поскольку соответствующее концессионное соглашение было подписано в начале 2023 года, при этом на сегодня инвестор уже завершил проектирование. Проект базируется на современных российских технологиях, аналогов которым по ряду позиций не существует даже в ближнем зарубежье, подвел итог глава РЭО.
Обработку отходов на объекте будут осуществлять по технологии ручной и автоматической сортировки. При этом планируется производить отбор 15 полезных фракций. Процент отбора вторичного сырья должен составить 15%, объем утилизации путем компостирования — 35% (70 тысяч тонн в год).
Проект осуществляется в рамках подписанного регионом с ООО «СтройСельхозГарант» концессионного соглашения по созданию Экотехнопарка Липецкого района. Новому объекту предстоит обслуживать город Липецк, а также Липецкий, Задонский и Хлевенский районы области. Ввод объекта в эксплуатацию должен состояться до конца 2024 года. Развитие инфраструктуры в регионе станет важной мерой, направленной на формирование экономики замкнутого цикла.
Напомним, РЭО является получателем государственной субсидии, обеспечивающей компенсацию расходов на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России и финансирование до 95% от стоимости проекта. С начала 2023 года РЭО разместил девятый выпуск ценных бумаг, при этом общий размер средств, направленных на развитие отрасли обращения с ТКО, составляет порядка 29,908 миллиарда рублей.