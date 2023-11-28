Психотерапевт рассказала об обращающихся за помощью подростках

Вторая группа — это уставшие подростки, которые часто чувствуют себя несчастными и безразличными ко многому. У них возникают вопросы о том, что делать, когда все плохо, как найти интересы в жизни, как лучше учиться, как улучшить отношения с родителями и братьями/сестрами.