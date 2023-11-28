Психотерапевт рассказала об обращающихся за помощью подростках

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Первая группа включает ребят, которые активно интересуются жизнью, стремятся разобраться в себе и взаимоотношениях с окружающими. Их запросы связаны с пониманием эмоций, улучшением отношений со сверстниками и близкими, пишет ИА RuNews24.ru.
Вторая группа — это уставшие подростки, которые часто чувствуют себя несчастными и безразличными ко многому. У них возникают вопросы о том, что делать, когда все плохо, как найти интересы в жизни, как лучше учиться, как улучшить отношения с родителями и братьями/сестрами.
Третья группа — это манипуляторы, которые имеют четкую цель и стремятся использовать других для достижения своих интересов. Их запросы связаны с тем, как убедить родителей разрешить больше играть в компьютерные игры, как управлять сверстниками, как привлечь внимание того, кто им нравится, как добиться покупки нового гаджета.
Манипуляторы представляют наибольшую сложность для психолога, так как их цели отличаются от целей родителей. В то же время, для поддержки и консультации эти дети также нуждаются в помощи психолога.