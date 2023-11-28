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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:38

иллюстрация

Потерял управление. В Омске при катании на электросамокате умер 43-летний мужчина

28 ноября 2023, 11:35
Фото: Город55
иллюстрация

Этой осенью в Омске при катании на электросамокате умер 43-летний мужчина

Травмированного омича отправили в больницу, но спасти пострадавшего не получилось.

Этой осенью в областном центре случилась гибель человека на электросамокате. В инциденте не фигурировали автомобили или пешеходы. Трагедия произошла днем 1 сентября.

Поездка на электросамокате закончилась смертью для 43-летнего мужчины. Как сообщили Городу55 в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, омич двигался по площади Лицкевича и в какой-то момент потерял управление.

Пользователь электросамоката опрокинулся вместе с устройством. Его госпитализировали с травмами, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался через 16 дней после травмирования на руках у медиков.

Уголовного дела не возбуждали, поскольку отсутствует состав преступления.

Напомним, что сезон кикшеринга в Омске официально завершился 27 октября. С приходом весны электросамокаты вернут на городские улицы.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Электросамокат#Алина Ясинская#Электросамокаты
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