Потерял управление. В Омске при катании на электросамокате умер 43-летний мужчина

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Этой осенью в областном центре случилась гибель человека на электросамокате. В инциденте не фигурировали автомобили или пешеходы. Трагедия произошла днем 1 сентября.
Поездка на электросамокате закончилась смертью для 43-летнего мужчины. Как сообщили Городу55 в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, омич двигался по площади Лицкевича и в какой-то момент потерял управление.
Пользователь электросамоката опрокинулся вместе с устройством. Его госпитализировали с травмами, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался через 16 дней после травмирования на руках у медиков.
Уголовного дела не возбуждали, поскольку отсутствует состав преступления.
Напомним, что сезон кикшеринга в Омске официально завершился 27 октября. С приходом весны электросамокаты вернут на городские улицы.