Полезны ли помидоры?

Особая ценность помидоров заключается в их содержании ликопина — антиоксиданта, который предотвращает мутации ДНК и рост раковых клеток. Ликопин лучше всего усваивается в сочетании с растительным жиром. Обычные красные помидоры имеют низкую калорийность — всего 18 ккал на 100 грамм продукта. Томаты черри немного калорийнее — 27 ккал на 100 грамм. Кроме того, помидоры содержат антоцианы, абсцизную кислоту, стерины и другие полезные вещества, а также обилие витаминов и микроэлементов.