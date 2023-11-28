Подошла со спины. Омичка жестко пнула покупательницу продуктового магазина

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В областном центре произошла странная ситуация между двумя женщинами. Дело дошло до прокуратуры Ленинского округа и судебных разбирательств. В пресс-центре надзорного ведомства рассказали подробности.
Эта история произошла в июне 2023 года. В продуктовом магазине одну из покупательниц ударила ногой неизвестная ей женщина. Удар был неслабый, у потерпевшей диагностировали ушиб спины. Покупательница в этот момент стояла у кассы.
Ранее суд уже рассматривал ситуацию, привлекая агрессивную женщину к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев). Ее штрафовали на семь тыс рублей.
Пострадавшая также потребовала компенсацию морального вреда, так как нападавшая оскорбила, унизила ее и принесла нравственные страдания. При рассмотрении гражданского дела участвовал прокурор, который заявил об обоснованности требований омички.
По итогу Ленинский районный суд постановил взыскать в пользу истицы с ответчицы компенсацию морального вреда. Сумма, которую должна выплатить виновница, составляет 50 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.