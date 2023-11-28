Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

иллюстрация

Подошла со спины. Омичка жестко пнула покупательницу продуктового магазина

28 ноября 2023, 09:12
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка жестко пнула в спину покупательницу продуктового магазина

С агрессивной женщины взыщут компенсацию морального вреда.

В областном центре произошла странная ситуация между двумя женщинами. Дело дошло до прокуратуры Ленинского округа и судебных разбирательств. В пресс-центре надзорного ведомства рассказали подробности.

Эта история произошла в июне 2023 года. В продуктовом магазине одну из покупательниц ударила ногой неизвестная ей женщина. Удар был неслабый, у потерпевшей диагностировали ушиб спины. Покупательница в этот момент стояла у кассы.

Ранее суд уже рассматривал ситуацию, привлекая агрессивную женщину к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев). Ее штрафовали на семь тыс рублей.

Видео: пресс-служба прокуратуры Омской области

Пострадавшая также потребовала компенсацию морального вреда, так как нападавшая оскорбила, унизила ее и принесла нравственные страдания. При рассмотрении гражданского дела участвовал прокурор, который заявил об обоснованности требований омички.

По итогу Ленинский районный суд постановил взыскать в пользу истицы с ответчицы компенсацию морального вреда. Сумма, которую должна выплатить виновница, составляет 50 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

Суд выигран. Омский инвалид с восьмилетней дочкой два года ждал квартиру
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Штраф#Компенсация морального вреда#Новости#Побои#Конфликт#Алина Ясинская
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Сегодня, 10:32