Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после шторма

«Утром пропало электричество во многих районах, но уже через несколько часов, несмотря на продолжающийся ураган, свет стал постепенно возвращаться. Правда, некоторым поселкам пришлось подождать до вечера. Сейчас погода хорошая, солнце светит, а о случившемся напоминают лишь поваленные деревья. В пгт Комсомольский — недалеко от нас — одно из деревьев упало на газовую трубу, но специалисты уже занимаются его устранением», — поделилась жительница города Свердловск Юлия С.