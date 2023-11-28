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Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после шторма

Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после шторма

28 ноября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Шторм сильно повредил пляжи и дома в разных регионах России, таких как Сочи, Крым, ЛНР; некоторые районы остались без электроснабжения, деревья были повалены, а волны разрушали все на своем пути.

«Побережья сильно пострадали, дома выглядят ужасно»: местные жители разных регионов России пережили шторм. Свидетели происшествий из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о ситуации после непогоды.

Сильный ураган сопровождаемый штормом нанес много проблем — жители Ростовской области, ЛНР и ДНР, Крыма и Краснодарского края лишились электричества, ветер повалил деревья, а прибрежные города пострадали от разрушительных волн.

Но погода уже прошла, и теперь настало время восстановления. Местные жители поделились информацией о ситуации в пострадавших районах.

В Крыму восстановление электроснабжения началось сразу же после окончания шторма, без ожидания следующего дня. На улицах быстро появились специалисты коммунальных служб, которые до сих пор продолжают убирать сломанные ветви и мусор.

«Уже все хорошо. Свет вернули, дети в безопасности. Большое спасибо ребятам за отличную работу. Поломки были устранены еще до вечера, и электричество появилось во многих районах», — рассказала жительница Севастополя Анна М.

В Краснодарском крае множество домов у моря оказались разрушены. Также пострадала железная дорога Лазаревское — Туапсе. На нее обрушились деревья в нескольких местах, а в одном районе она была подмыта волнами.

«О проблемах с электричеством слышали только в одном районе, в остальных местах все уже восстановлено. Падали деревья на дороги, повредили несколько автомобилей, но теперь движение свободно. Но пляжи серьезно пострадали, и пока никто не занимается их восстановлением. Дома в прибрежных районах также выглядят ужасно», — сообщил житель Сочи Михаил М.

Непогода задела и новые территории — Луганская Народная Республика временно лишилась электричества, мобильной связи и интернета, но благодаря работы коммунальных служб все было восстановлено достаточно быстро.

«Утром пропало электричество во многих районах, но уже через несколько часов, несмотря на продолжающийся ураган, свет стал постепенно возвращаться. Правда, некоторым поселкам пришлось подождать до вечера. Сейчас погода хорошая, солнце светит, а о случившемся напоминают лишь поваленные деревья. В пгт Комсомольский — недалеко от нас — одно из деревьев упало на газовую трубу, но специалисты уже занимаются его устранением», — поделилась жительница города Свердловск Юлия С.

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