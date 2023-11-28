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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

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Новый пляж, эффективная жалоба и опасные котлеты. Омск сегодня

28 ноября 2023, 14:49
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Под Омском на озере Старица планируют создать пляжную зону с ботаническим садом

Задумку планируется реализовать в поселке Красный Яр Любинского района, сейчас администрация Красноярского городского поселения уже начала поиск подрядчика, который разработает проект. Заявки принимаются до 5 декабря, а максимальная цена контракта — 125 494 рубля. Согласно документам, на территории необходимо спроектировать зону пикников, автостоянку на 15-20 автомобилей, игровую зону, ботанический сад, спортплощадку, зону технического обслуживания, зону для созерцания, купания и рыбалки.

С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
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Новость №2. Следком начал проверку после жалоб омичей на холодные батареи в Любино

Омский следком начал доследственную проверку после публикации Города55 о ледяных батареях в поселке Любино. В редакцию обратились местные жители с жалобой на плохое отопление. Они рассказали, что проблемы начались после появления новой котельной, мощностей которой не хватает на обогрев. В ходе проверки следователи выяснять причины отсутствия тепла в жилых домах и примут необходимые меры.

Выяснят причины. Следком проверит теплоснабжение в Любино после жалоб омичей
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Новость №3. В котлетах омской птицефабрики нашли бактерии, которые вызывают диарею и рвоту

Сегодня в региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке продукции одной из омских предприятий, в результате которой были обнаружены опасные бактерии. Речь идет об АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Специалисты взяли для исследования рубленые куриные котлеты «Троекурово», результаты показали серьезные нарушения. В продукции содержались бактерии сальмонеллы. Они являются возбудителями диарейных болезней. При сальмонеллезе повышается температура, возникает боль в области живота, диарея, тошнота и рвота.

Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии
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