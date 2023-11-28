Новый пляж, эффективная жалоба и опасные котлеты. Омск сегодня

Омский следком начал доследственную проверку после публикации Города55 о ледяных батареях в поселке Любино. В редакцию обратились местные жители с жалобой на плохое отопление. Они рассказали, что проблемы начались после появления новой котельной, мощностей которой не хватает на обогрев. В ходе проверки следователи выяснять причины отсутствия тепла в жилых домах и примут необходимые меры.