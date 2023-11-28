Нет спроса. На севере Омской области не нашли покупателя для купеческого дома

Не смогла администрация продать и полуразрушенный винный склад, введенный в эксплуатацию в 1901 году и расположенный на улице Советской. За производственный корпус просили только 1 рубль, но в качестве задатка требовалось внести 4 млн рублей. Предполагалось, что за семь лет новый владелец разработает проект реставрации объекта культурного наследия и затем выполнит ремонт.