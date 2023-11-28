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Здание на Ленина в Таре

Нет спроса. На севере Омской области не нашли покупателя для купеческого дома

28 ноября 2023, 08:25
Фото: torgi.gov.ru
Здание на Ленина в Таре

Для столетнего купеческого дома на севере Омской области не нашлось покупателей

Здание, которое признано объектом культурного наследия, вошло в программу приватизации муниципального имущества.

Администрация Тарского района подвела итоги торгов по продаже двухэтажного здания на Ленина, 139 в Таре. Исторический особняк, построенный в конце 19 века, известен как Дом Шаинского и признан объектом культурного наследия.

После того как купеческий дом общей площадью 1075,9 кв. м включили в программу приватизации, его рассчитывали продать за 1,808 млн рублей. Еще 172 тысячи нужно было бы заплатить за земельные участки. Вид разрешенного использования участков — административные здания и объекты общественно-делового значения.

Однако с первой попытки найти нового собственника для здания не удалось. Возможно, потенциальных покупателей отпугнуло состояние объекта культурного наследия на Ленина. Со временем у него появилась двухэтажная кирпичная пристройка, одноэтажный тамбур с входной группой, окна первого этажа забиты металлическими листами, а на втором этаже нарушено остекление.

В разные годы в здании размещались детский дом, Тарский районный информационно-вычислительный центр, книжный магазин. Сейчас оно не эксплуатируется.

Производственный корпус бывшего Казенного винного склада.Производственный корпус бывшего Казенного винного склада.
Производственный корпус бывшего Казенного винного склада.
Фото: torgi.gov.ru

Не смогла администрация продать и полуразрушенный винный склад, введенный в эксплуатацию в 1901 году и расположенный на улице Советской. За производственный корпус просили только 1 рубль, но в качестве задатка требовалось внести 4 млн рублей. Предполагалось, что за семь лет новый владелец разработает проект реставрации объекта культурного наследия и затем выполнит ремонт.

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#Омск#Омская область#Продажа#Торги#Новости#Приватизация#Историческое здание#Тара#Реставрация#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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