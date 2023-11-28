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Published Сегодня, 05:41

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Названы признаки, указывающие на необходимость психологической помощи подростку

28 ноября 2023, 05:41
Много людей считают проблемы подростков пустяковыми и несущественными, похожими на сюжеты из кино. Но на самом деле, в этом трепетном возрасте подросткам может потребоваться психологическая помощь не меньше, чем взрослым, а возможно и больше.

Психотерапевт и учитель Светлана Попова предоставила несколько советов о том, как понять, что вашему ребёнку нужна консультация специалиста, пишет runews24.ru.

Поскольку все дети воспитываются в разных семьях, следует исходить из опыта и затем определить, насколько нужна ребёнку психологическая помощь, нужен ли ему психолог или другой специалист, или же никакая помощь не требуется. То же самое относится и к продолжительности работы с ребёнком. В моей практике работа с подростками может продолжаться от двух дней до 2-4 лет, — отметила Светлана Попова.

Эксперт объяснила, что рекомендуется отправить подростка на консультацию к психологу, если у него есть такие физические проявления, как частые головные боли, жалобы на боли в животе или частая тошнота. Признаками, указывающими на необходимость обратиться к специалисту, могут быть эмоциональные проявления: агрессия, равнодушие, раздражительность, частые изменения настроения и сильное замкнутость. Кроме того, ребёнку может потребоваться психологическая помощь, если в семье возникла сложная ситуация: эмоциональное или физическое насилие в семье, развод родителей, потеря близких или появление новых членов семьи и так далее.

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