Названы признаки, указывающие на необходимость психологической помощи подростку

Эксперт объяснила, что рекомендуется отправить подростка на консультацию к психологу, если у него есть такие физические проявления, как частые головные боли, жалобы на боли в животе или частая тошнота. Признаками, указывающими на необходимость обратиться к специалисту, могут быть эмоциональные проявления: агрессия, равнодушие, раздражительность, частые изменения настроения и сильное замкнутость. Кроме того, ребёнку может потребоваться психологическая помощь, если в семье возникла сложная ситуация: эмоциональное или физическое насилие в семье, развод родителей, потеря близких или появление новых членов семьи и так далее.