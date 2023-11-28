Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Иллюстрация

На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше

28 ноября 2023, 02:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жителей Тары в Омской области попросили запастись водой

График подачи водоснабжения обещали опубликовать позднее.

Жителей Тары в Омской области попросили запастись водой. Проблемы с коммуникациями возникли из-за понижения температуры и образования шуги на Иртыше. Об этом сообщили в МУП «РТЦ ЖКХ» сегодня, 28 ноября.

В ведомстве обещали позднее опубликовать график подачи и отключения воды.

На прошлой неделе Тара уже сталкивалась с аналогичной ситуацией, в городе ввели режим повышенной готовности. Местные жители из-за коммунальных проблем скупили бутилированную воду в магазинах.

Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Водоснабжение#Иртыш#Тара#Евгений Игишев#МУП#Коммуникации#РТЦ ЖКХ
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
Вчера, 11:56
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Вчера, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Вчера, 06:43
Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Вчера, 13:04
Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана
Вчера, 13:41