На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше

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Published Сегодня, 02:58
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Жителей Тары в Омской области попросили запастись водой. Проблемы с коммуникациями возникли из-за понижения температуры и образования шуги на Иртыше. Об этом сообщили в МУП «РТЦ ЖКХ» сегодня, 28 ноября.
В ведомстве обещали позднее опубликовать график подачи и отключения воды.
На прошлой неделе Тара уже сталкивалась с аналогичной ситуацией, в городе ввели режим повышенной готовности. Местные жители из-за коммунальных проблем скупили бутилированную воду в магазинах.