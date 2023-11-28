На благоустройство общественных зон в Омской области выделят почти 480 миллионов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил, чтобы в следующем году на приведение общественных территорий в порядок направили почти 480 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета (461,4 млн рублей) и областного бюджета (10,9 млн рублей) на условиях софинансирования.