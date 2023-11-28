На благоустройство общественных зон в Омской области выделят почти 480 миллионов

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил, чтобы в следующем году на приведение общественных территорий в порядок направили почти 480 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета (461,4 млн рублей) и областного бюджета (10,9 млн рублей) на условиях софинансирования.
На эти денежные средства планируется обновить 32 общественных зоны, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Около 480 млн рублей выделили на благоустройство общественных территорий, которые будем приводить в порядок в 2024 году. Большую часть этих средств получат муниципальные районы, где новый облик приобретут 32 общественные территории: 28 объектов в наших районах и 4 пространства в Омске», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В областном правительстве уже одобрили и приняли постановление о выделении на эти цели средств.