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На благоустройство общественных зон в Омской области выделят почти 480 миллионов

На благоустройство общественных зон в Омской области выделят почти 480 миллионов

28 ноября 2023, 05:33
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Денежные средства будут выделены в 2024 году.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил, чтобы в следующем году на приведение общественных территорий в порядок направили почти 480 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета (461,4 млн рублей) и областного бюджета (10,9 млн рублей) на условиях софинансирования.

На эти денежные средства планируется обновить 32 общественных зоны, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Около 480 млн рублей выделили на благоустройство общественных территорий, которые будем приводить в порядок в 2024 году. Большую часть этих средств получат муниципальные районы, где новый облик приобретут 32 общественные территории: 28 объектов в наших районах и 4 пространства в Омске», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В областном правительстве уже одобрили и приняли постановление о выделении на эти цели средств.

Хоценко поручил разработать единый стиль благоустройства Левобережья Омска
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#Политика#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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