Многозадачность в бизнесе может быть вредна

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:46
По словам Хлынова, для малого бизнеса многозадачность является неотъемлемой частью работы. Однако, с точки зрения эффективности, она менее продуктивна, чем выполнение одной задачи за раз. Приводится пример из опыта бизнес-тренеров, которые показывают, что при переключении внимания и смене действий работа замедляется.
Следовательно, по мнению предпринимателя, многозадачность вредна, а не полезна с точки зрения эффективности, пишет ИА RuNews24.ru.
В то же время Хлынов подчеркнул, что как предприниматель он ищет хороших и опытных специалистов в своей отрасли. Он не ищет тех, кто знает немного обо всем. Во всех сферах деятельности первостепенно нужны специалисты, однако большая проблема заключается в нехватке работников с рабочими профессиями.
По словам Хлынова, нехватка рабочих рук связана с тем, что многие специалисты ушли на предприятия оборонной промышленности. В связи с этим компания даже повысила зарплату рабочим профессий. Сейчас на всем рынке средний уровень заработной платы работников вырос на 25-30%.