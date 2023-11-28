Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Многозадачность в бизнесе может быть вредна

28 ноября 2023, 06:42
Сотрудники редакции ИА RuNews24.ru провели интервью с владельцем «Торгового дома „Русский чай“ Александром Хлыновым, чтобы узнать, насколько многозадачность важна для бизнеса и кого сейчас ищут работодатели.

По словам Хлынова, для малого бизнеса многозадачность является неотъемлемой частью работы. Однако, с точки зрения эффективности, она менее продуктивна, чем выполнение одной задачи за раз. Приводится пример из опыта бизнес-тренеров, которые показывают, что при переключении внимания и смене действий работа замедляется.

Следовательно, по мнению предпринимателя, многозадачность вредна, а не полезна с точки зрения эффективности, пишет ИА RuNews24.ru.

В то же время Хлынов подчеркнул, что как предприниматель он ищет хороших и опытных специалистов в своей отрасли. Он не ищет тех, кто знает немного обо всем. Во всех сферах деятельности первостепенно нужны специалисты, однако большая проблема заключается в нехватке работников с рабочими профессиями.

По словам Хлынова, нехватка рабочих рук связана с тем, что многие специалисты ушли на предприятия оборонной промышленности. В связи с этим компания даже повысила зарплату рабочим профессий. Сейчас на всем рынке средний уровень заработной платы работников вырос на 25-30%.

Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33