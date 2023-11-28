Многозадачность в бизнесе может быть вредна

В то же время Хлынов подчеркнул, что как предприниматель он ищет хороших и опытных специалистов в своей отрасли. Он не ищет тех, кто знает немного обо всем. Во всех сферах деятельности первостепенно нужны специалисты, однако большая проблема заключается в нехватке работников с рабочими профессиями.