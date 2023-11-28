Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Кандалы для авто. Омичка пожаловалась на засыпанную снегом парковку у травмпункта

28 ноября 2023, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка пожаловалась на засыпанную снегом парковку возле травмпункта

Сотрудники администрации пояснили, почему на территории не был убран снег.

В паблике «Омск ВК» появилась традиционная жалоба на засыпанный снегом город. Жителей областного центра не устроило состояние парковки рядом с травмпунктом БСМП № 2, расположенном по улице Лизы Чайкиной.

Сегодня, 28 ноября, омичка привезла на личном автомобиле к медикам свою маму. Известно, что женщина получила травму на скользкой неочищенной дороге. Пациентке оказали необходимую помощь, однако далее на парковке возникли новые проблемы.

«Выехать с парковки самостоятельно уже не смогли, потому что и она вся не почищена. Сверху глыбы льда, а под ними вода. Чем дальше, тем страшнее становится жить в этом городе», — отметила в посте женщина.
Фото: "Омск ВК"

Работники городской администрации прокомментировали ситуацию. Как они пояснили, на участке, который упоминает омичка, парковка не организована. В пресс-центре уточнили, что большая обустроенная парковка расположена за остановкой «Администрация Октябрьского округа».

Указанную территорию при этом, где оставила машину женщина и другие автомобилисты, планируют внести в список наиболее разрушенных участков, чтобы потом провести там ремонт. Обращение женщины отправили специалистам ДЭУ, которые обследуют участок.

Будет скользко! Синоптики рассказали о появлении гололедицы на омских дорогах
Узнать подробнее
#Город#Снег#Омск#Омская область#Жалобы#Парковка#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Сегодня, 10:32