Кандалы для авто. Омичка пожаловалась на засыпанную снегом парковку у травмпункта

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В паблике «Омск ВК» появилась традиционная жалоба на засыпанный снегом город. Жителей областного центра не устроило состояние парковки рядом с травмпунктом БСМП № 2, расположенном по улице Лизы Чайкиной.
Сегодня, 28 ноября, омичка привезла на личном автомобиле к медикам свою маму. Известно, что женщина получила травму на скользкой неочищенной дороге. Пациентке оказали необходимую помощь, однако далее на парковке возникли новые проблемы.
«Выехать с парковки самостоятельно уже не смогли, потому что и она вся не почищена. Сверху глыбы льда, а под ними вода. Чем дальше, тем страшнее становится жить в этом городе», — отметила в посте женщина.
Работники городской администрации прокомментировали ситуацию. Как они пояснили, на участке, который упоминает омичка, парковка не организована. В пресс-центре уточнили, что большая обустроенная парковка расположена за остановкой «Администрация Октябрьского округа».
Указанную территорию при этом, где оставила машину женщина и другие автомобилисты, планируют внести в список наиболее разрушенных участков, чтобы потом провести там ремонт. Обращение женщины отправили специалистам ДЭУ, которые обследуют участок.