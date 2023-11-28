Как справиться с нарушением кровообращения в ногах: советы специалиста

В первую очередь, можно сжимать и разжимать пальцы ног. Это упражнение можно делать даже в транспорте или на работе. Достаточно выполнять не менее 30 сжиманий и разжиманий за один подход, повторяя это 3-5 раз в день, пишет Pravda.Ru.