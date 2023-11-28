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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Как справиться с нарушением кровообращения в ногах: советы специалиста

28 ноября 2023, 06:01
Тренер по биохакингу Галина Хусаинова сообщила, что признаками проблем с кровообращением в ногах могут быть усталость, онемение, покалывание, судороги и отеки. Она предложила несколько способов улучшить кровообращение.

В первую очередь, можно сжимать и разжимать пальцы ног. Это упражнение можно делать даже в транспорте или на работе. Достаточно выполнять не менее 30 сжиманий и разжиманий за один подход, повторяя это 3-5 раз в день, пишет Pravda.Ru.

Также полезно перекатывать стопами мяч. Можно использовать теннисный мяч или специальный массажный мяч с шипами разной плотности. Это помогает улучшить работу подошвенных артерий.

Еще одним упражнением является подъем на цыпочки, как делают балерины. Рекомендуется выполнять по 20 подъемов вверх и вниз, делая 2-3 серии в день.

Для улучшения кровообращения можно также делать упражнение «велосипед» лежа на спине. Нужно положиться на ровную поверхность и сгибать и разгибать ноги в коленях и голеностопе, воображая, что мы крутим педали.

Контрастный душ для ног также может помочь. Можно чередовать холодную и горячую воду или опускать ноги в тазики с холодной и горячей водой.

Полезными будут также ножные ванны. Особенно эффективны растворы скипидара или ванны Залманова. Они расширяют капилляры и восстанавливают кровоснабжение. Также можно использовать хвойные и магниевые ванны.

Надевание шерстяных носков на ночь также полезно. Они помогают согреть ноги, улучшить кровообращение и способствуют лучшему сну.

Рацион стоит обогатить природными биофлавоноидами, такими как кверцетин, рутин, дегидрокверцетин и физетин. Эти вещества содержатся в ягодах, цитрусовых и цветных овощах. Также полезны фиточаи, содержащие лист малины, листья гинкго билоба, ягоды калины и аронии. Они улучшают текучесть крови.

Важно включить в ежедневную зарядку упражнения для проработки мышц таза. Можно заниматься танцами, ходить на лыжах или кататься на коньках зимой, а летом — на велосипеде.

Не рекомендуется носить тесное белье, узкие джинсы и сидеть в неудобной позе, так как это может ухудшить кровообращение.

Чем больше из этих пунктов будет включено в ежедневные привычки, тем легче и приятней будут ногам.

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