Как справиться с нарушением кровообращения в ногах: советы специалиста

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:14
В первую очередь, можно сжимать и разжимать пальцы ног. Это упражнение можно делать даже в транспорте или на работе. Достаточно выполнять не менее 30 сжиманий и разжиманий за один подход, повторяя это 3-5 раз в день, пишет Pravda.Ru.
Также полезно перекатывать стопами мяч. Можно использовать теннисный мяч или специальный массажный мяч с шипами разной плотности. Это помогает улучшить работу подошвенных артерий.
Еще одним упражнением является подъем на цыпочки, как делают балерины. Рекомендуется выполнять по 20 подъемов вверх и вниз, делая 2-3 серии в день.
Для улучшения кровообращения можно также делать упражнение «велосипед» лежа на спине. Нужно положиться на ровную поверхность и сгибать и разгибать ноги в коленях и голеностопе, воображая, что мы крутим педали.
Контрастный душ для ног также может помочь. Можно чередовать холодную и горячую воду или опускать ноги в тазики с холодной и горячей водой.
Полезными будут также ножные ванны. Особенно эффективны растворы скипидара или ванны Залманова. Они расширяют капилляры и восстанавливают кровоснабжение. Также можно использовать хвойные и магниевые ванны.
Надевание шерстяных носков на ночь также полезно. Они помогают согреть ноги, улучшить кровообращение и способствуют лучшему сну.
Рацион стоит обогатить природными биофлавоноидами, такими как кверцетин, рутин, дегидрокверцетин и физетин. Эти вещества содержатся в ягодах, цитрусовых и цветных овощах. Также полезны фиточаи, содержащие лист малины, листья гинкго билоба, ягоды калины и аронии. Они улучшают текучесть крови.
Важно включить в ежедневную зарядку упражнения для проработки мышц таза. Можно заниматься танцами, ходить на лыжах или кататься на коньках зимой, а летом — на велосипеде.
Не рекомендуется носить тесное белье, узкие джинсы и сидеть в неудобной позе, так как это может ухудшить кровообращение.
Чем больше из этих пунктов будет включено в ежедневные привычки, тем легче и приятней будут ногам.