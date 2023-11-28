Как отличить пельмени и равиоли

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Сходства между пельменями и равиоли заключаются в их внешнем виде и составе. Оба блюда имеют одинаковую форму и примерно одинаковый размер. Также они содержат закрытое тесто с начинкой внутри, пишет Общественная служба новостей.
Однако, основные различия между ними касаются истории и культурного контекста. Равиоли — это итальянское блюдо, которое предлагается как паста, а не основное блюдо. Поэтому они имеют маленький размер и небольшое количество начинки. Напротив, пельмени являются самостоятельным блюдом и обычно содержат больше начинки.
Внешний вид пельменей и равиоли также отличается. Равиоли имеют более сложную форму — они могут быть квадратными или прямоугольными, с немного скругленными углами. Пельмени же чаще всего имеют простую форму — они могут быть овальными или круглыми с тонкими краями.
Цвет также может отличаться. Пельмени обычно белые или светло-желтые, поскольку делаются из пшеничной муки. В то время как равиоли могут быть сделаны из разных видов муки и иметь другой оттенок.
Одно из главных отличий между пельменями и равиоли заключается в тесте. Тесто для равиоли делается из муки, яичных желтков, оливкового масла и соли, без добавления воды. В то время как тесто для пельменей состоит из муки, воды и соли, и иногда содержит яйца.
Начинка также отличается. В равиоли начинка может быть разнообразной — соус, шпинат, сыр, рыба, тыква, миндаль, картофель и другие ингредиенты. Пельмени обычно содержат только мясную начинку, часто с добавлением баранины.
Технология приготовления также различается. Равиоли нарезают и варят несколько минут, а пельмени лепят и варят до тех пор, пока они не всплывут. Оба блюда могут быть обжарены.
Наконец, способ подачи также отличается. Равиоли обычно подаются без соуса, лишь с добавлением немного оливкового масла и тертого пармезана. Пельмени же всегда подаются с соусом, чаще всего со сметаной.
Таким образом, хотя пельмени и равиоли имеют некоторые общие черты, они все же отличаются по истории, внешнему виду, тесту, начинке, способу приготовления и подаче.