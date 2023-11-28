Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Как отличить пельмени и равиоли

28 ноября 2023, 18:25
Люди, которые редко посещают кафе и рестораны, часто ошибочно принимают пельмени за равиоли. Внешне их весьма похожи, они оба представляют собой кусочки теста с начинкой, которые приготавливаются путем варки или жарки. Однако, есть несколько отличий между этими блюдами.

Сходства между пельменями и равиоли заключаются в их внешнем виде и составе. Оба блюда имеют одинаковую форму и примерно одинаковый размер. Также они содержат закрытое тесто с начинкой внутри, пишет Общественная служба новостей.

Однако, основные различия между ними касаются истории и культурного контекста. Равиоли — это итальянское блюдо, которое предлагается как паста, а не основное блюдо. Поэтому они имеют маленький размер и небольшое количество начинки. Напротив, пельмени являются самостоятельным блюдом и обычно содержат больше начинки.

Внешний вид пельменей и равиоли также отличается. Равиоли имеют более сложную форму — они могут быть квадратными или прямоугольными, с немного скругленными углами. Пельмени же чаще всего имеют простую форму — они могут быть овальными или круглыми с тонкими краями.

Цвет также может отличаться. Пельмени обычно белые или светло-желтые, поскольку делаются из пшеничной муки. В то время как равиоли могут быть сделаны из разных видов муки и иметь другой оттенок.

Одно из главных отличий между пельменями и равиоли заключается в тесте. Тесто для равиоли делается из муки, яичных желтков, оливкового масла и соли, без добавления воды. В то время как тесто для пельменей состоит из муки, воды и соли, и иногда содержит яйца.

Начинка также отличается. В равиоли начинка может быть разнообразной — соус, шпинат, сыр, рыба, тыква, миндаль, картофель и другие ингредиенты. Пельмени обычно содержат только мясную начинку, часто с добавлением баранины.

Технология приготовления также различается. Равиоли нарезают и варят несколько минут, а пельмени лепят и варят до тех пор, пока они не всплывут. Оба блюда могут быть обжарены.

Наконец, способ подачи также отличается. Равиоли обычно подаются без соуса, лишь с добавлением немного оливкового масла и тертого пармезана. Пельмени же всегда подаются с соусом, чаще всего со сметаной.

Таким образом, хотя пельмени и равиоли имеют некоторые общие черты, они все же отличаются по истории, внешнему виду, тесту, начинке, способу приготовления и подаче.

Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Сегодня, 10:32