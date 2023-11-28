Как отличить пельмени и равиоли

Люди, которые редко посещают кафе и рестораны, часто ошибочно принимают пельмени за равиоли. Внешне их весьма похожи, они оба представляют собой кусочки теста с начинкой, которые приготавливаются путем варки или жарки. Однако, есть несколько отличий между этими блюдами.