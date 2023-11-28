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Глава омского Минспорта Иван Колесник заявил, что от его имени действуют мошенники

Глава омского Минспорта Иван Колесник заявил, что от его имени действуют мошенники

28 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
По словам чиновника, в Телеграме рассылают сообщения с фейковой страницы.

В телеграм-канале министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника сегодня, 28 ноября, появилось предупреждение о действиях мошенников.

— Уважаемые омичи, с фейковой страницы от меня рассылают опять сообщения в телеграме, — пишет чиновник. — Текст уже стандартный: «Вам наберет сотрудник правоохранительных органов» и так далее…

В предыдущий раз чиновник писал о таком 1 ноября, в свою бытность первым заместителем министра. Тогда он сообщил, что от его имени создан «аккаунт-клон», с которого рассылаются сообщения типа «Сегодня вам позвонит наш куратор, коллегам пока не разглашайте. Это моя личная просьба…». Колесник попросил своих подписчиков быть бдительными и не верить разного рода аферистам.

Отметим, что новости об омичах и жителях других регионов, потерявших деньги из-за действий мошенников, появляются регулярно. В таких новостях упоминаются в том числе и телефонные звонки, когда преступник представляется сотрудником правоохранительных органов и рассказывает о необходимости в тайне от окружающих оформить кредит в банке.

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#Общество#Новости#Николай Эйхвальд#Иван Колесник
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