Глава омского Минспорта Иван Колесник заявил, что от его имени действуют мошенники

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В телеграм-канале министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника сегодня, 28 ноября, появилось предупреждение о действиях мошенников.
— Уважаемые омичи, с фейковой страницы от меня рассылают опять сообщения в телеграме, — пишет чиновник. — Текст уже стандартный: «Вам наберет сотрудник правоохранительных органов» и так далее…
В предыдущий раз чиновник писал о таком 1 ноября, в свою бытность первым заместителем министра. Тогда он сообщил, что от его имени создан «аккаунт-клон», с которого рассылаются сообщения типа «Сегодня вам позвонит наш куратор, коллегам пока не разглашайте. Это моя личная просьба…». Колесник попросил своих подписчиков быть бдительными и не верить разного рода аферистам.
Отметим, что новости об омичах и жителях других регионов, потерявших деньги из-за действий мошенников, появляются регулярно. В таких новостях упоминаются в том числе и телефонные звонки, когда преступник представляется сотрудником правоохранительных органов и рассказывает о необходимости в тайне от окружающих оформить кредит в банке.