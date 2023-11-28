Глава омского Минспорта Иван Колесник заявил, что от его имени действуют мошенники

В предыдущий раз чиновник писал о таком 1 ноября, в свою бытность первым заместителем министра. Тогда он сообщил, что от его имени создан «аккаунт-клон», с которого рассылаются сообщения типа «Сегодня вам позвонит наш куратор, коллегам пока не разглашайте. Это моя личная просьба…». Колесник попросил своих подписчиков быть бдительными и не верить разного рода аферистам.