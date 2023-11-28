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Published Сегодня, 13:31

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Скоро в Омске окажется крестный ход с чудотворной иконой

Через Омск пройдет крестный ход с чудотворной иконой

28 ноября 2023, 13:31

Скоро в Омске окажется крестный ход с чудотворной иконой

Омичи смогут увидеть икону императора Николая второго уже завтра, 29 ноября.

30 000-километровый народный крестный ход «Слезное покаяние спасет отечество!» является самым продолжительным и проходит по следующему маршруту: Екатеринбург — Владивосток — Владикавказ — Минск — Новороссия. Основной из его задач считается примирение братских народов.

Среди городов, жители которых смогут приложиться к чудотворной иконе оказался и Омск. Икона Николая Чудотворца прибудет столицу региона 29 ноября.

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#Омск#Омская область#Икона#Церковь#Новости#Анастасия Баянова#Церковная служба#Иконы
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