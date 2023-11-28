Через Омск пройдет крестный ход с чудотворной иконой

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
30 000-километровый народный крестный ход «Слезное покаяние спасет отечество!» является самым продолжительным и проходит по следующему маршруту: Екатеринбург — Владивосток — Владикавказ — Минск — Новороссия. Основной из его задач считается примирение братских народов.
Среди городов, жители которых смогут приложиться к чудотворной иконе оказался и Омск. Икона Николая Чудотворца прибудет столицу региона 29 ноября.