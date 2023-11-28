Более 950 компаний малого и среднего бизнеса воспользовались льготной программой КМСП

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
За указанный период инструментом воспользовались более 950 предприятий, пишет ТАСС.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, в программе «ПСК+1764», невзирая на рост ключевой ставки, сохранены льготные условия для предприятий МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистической отрасли, гостиничном бизнесе, в профессиональной и научно-технической деятельности.
Программа льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий в этом году успешнее всего реализуется в Москве, где за вышеуказанный период было оформлено льготных займов на 6,6 млрд рублей, а также в Республике Татарстан (5,9 млрд), Московской области (4,7 млрд), Приморье (4,6 млрд) и Свердловской области (4,14 млрд). Кроме упомянутых регионов, в топ-10 вошли Санкт-Петербург с 4,13 млрд кредитных средств, а также Новосибирская и Челябинская области с 4,12 и 3,7 млрд соответственно, Пермский край (3,7 млрд) и Белгородская область (2,8 млрд рублей).
Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, за 10 месяцев текущего года малые и средние предприятия активно привлекали средства по программе «ПСК+1764» в сфере обрабатывающего производства. 670 компаний, работающих в данной отрасли, оформили займов более чем на 53 млрд рублей. Неполных 26,6 млрд удалось привлечь 162 компаниям из сферы транспортировки и хранения. Инвестиционные кредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей получили 109 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере гостиничного бизнеса, и 1 млрд — компании, работающие в отрасли науки и техники.
Компании сегмента МСП из приоритетных отраслей в рамках программы могут подать заявки на обеспечение льготного финансирования на инвестиционные цели в пределах 50 млн — 2 млрд рублей. Заемные средства предоставляются на период до 10 лет, из которых 5 лет приходится на льготный период. Первые три года ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для компаний малого и микробизнеса, в течение двух последующих лет действует ставка программы «1764», установленная на момент подписания договора. Льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764» реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного российским лидером Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.