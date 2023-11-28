Более 950 компаний малого и среднего бизнеса воспользовались льготной программой КМСП

Компании сегмента МСП из приоритетных отраслей в рамках программы могут подать заявки на обеспечение льготного финансирования на инвестиционные цели в пределах 50 млн — 2 млрд рублей. Заемные средства предоставляются на период до 10 лет, из которых 5 лет приходится на льготный период. Первые три года ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для компаний малого и микробизнеса, в течение двух последующих лет действует ставка программы «1764», установленная на момент подписания договора. Льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764» реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного российским лидером Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.