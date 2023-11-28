Арестовано имущество покойного экс-полпреда в Челябинской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Согласно записи в картотеке Арбитражного суда Челябинской области, было запрещено финансовому управляющему заключать соглашение о передаче нереализованного имущества кредитору, а именно трех четвертей земельного участка, до рассмотрения заявления АО «Челябинский электромеханический завод» о передаче этого земельного участка заводу. Заявление завода было удовлетворено. Суд также запретил регистрацию этого участка в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где находится дом Суденкова, со стороны управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Южному Уралу.
Судебное заседание по этому делу состоится в середине декабря, пишет ФедералПресс.
После лета 2000 года, когда полпреды в субъектах РФ были заменены главными федеральными инспекторами, Суденков начал свою бизнес-деятельность. Он был признан банкротом за пять лет до своей смерти, которая произошла в конце июля 2023 года, когда ему было 76 лет.