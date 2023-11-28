Арестовано имущество покойного экс-полпреда в Челябинской области

После лета 2000 года, когда полпреды в субъектах РФ были заменены главными федеральными инспекторами, Суденков начал свою бизнес-деятельность. Он был признан банкротом за пять лет до своей смерти, которая произошла в конце июля 2023 года, когда ему было 76 лет.