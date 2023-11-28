Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Арестовано имущество покойного экс-полпреда в Челябинской области

28 ноября 2023, 05:27
Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество, принадлежавшее покойному Николаю Суденкову, бывшему представителю Президента в регионе. Это решение было принято в рамках дела о его банкротстве и в связи с иском, поданным Челябинским электромеханическим заводом.

Согласно записи в картотеке Арбитражного суда Челябинской области, было запрещено финансовому управляющему заключать соглашение о передаче нереализованного имущества кредитору, а именно трех четвертей земельного участка, до рассмотрения заявления АО «Челябинский электромеханический завод» о передаче этого земельного участка заводу. Заявление завода было удовлетворено. Суд также запретил регистрацию этого участка в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где находится дом Суденкова, со стороны управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Южному Уралу.

Судебное заседание по этому делу состоится в середине декабря, пишет ФедералПресс.

После лета 2000 года, когда полпреды в субъектах РФ были заменены главными федеральными инспекторами, Суденков начал свою бизнес-деятельность. Он был признан банкротом за пять лет до своей смерти, которая произошла в конце июля 2023 года, когда ему было 76 лет.

Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Сегодня, 04:33
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
Сегодня, 03:36
Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей
Сегодня, 05:20
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33