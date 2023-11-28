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Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»

Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»

28 ноября 2023, 06:15
Фото: региональное отделение СРПЗП
Главу «Омскэлектро» выбрали еще и делегатом на партийный съезд вместе с Александром Бурковым.

В Омске прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Центральным пунктом повестки было избрание председателя совета, то есть главы отделения. В пресс-службе «эсеров» рассказали, что президиум центрального совета партии порекомендовал на этот пост действующего главу Андрея Жуковского, управляющего отделением уже 4 года.

— Его работу высоко оценило руководство партии, — уточнили в пресс-службе, — поскольку на протяжении последних четырех лет Жуковский блестяще справлялся с поставленными перед ним задачами и успешно руководил омским отделением…

По итогам тайного голосования кандидатура Жуковского была одобрена. Этого «эсера» выбрали еще и делегатом на XIII съезд партии, который пройдет в Москве 23 декабря. Стоит отметить, что вторым делегатом от омского отделения стал экс-губернатор Александр Бурков.

На конференции утвердили и кандидата на дополнительных выборах в Омский городской Совет по одномандатному округу №34 (соответствующий мандат освободился из-за смерти Виталия Путинцева). СРПЗП выдвинула Вячеслава Давыденко, главу партячейки в Октябрьском округе.

Напомним: Андрей Жуковский с 2018 занимает пост гендиректора «Омскэлектро». С 2021 года он заседает в Законодательном собрании Омской области, где руководит фракцией СРПЗП.

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#Политика#Новости#Андрей Жуковский#Николай Эйхвальд#СРПЗП
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