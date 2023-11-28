Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
В Омске прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Центральным пунктом повестки было избрание председателя совета, то есть главы отделения. В пресс-службе «эсеров» рассказали, что президиум центрального совета партии порекомендовал на этот пост действующего главу Андрея Жуковского, управляющего отделением уже 4 года.
— Его работу высоко оценило руководство партии, — уточнили в пресс-службе, — поскольку на протяжении последних четырех лет Жуковский блестяще справлялся с поставленными перед ним задачами и успешно руководил омским отделением…
По итогам тайного голосования кандидатура Жуковского была одобрена. Этого «эсера» выбрали еще и делегатом на XIII съезд партии, который пройдет в Москве 23 декабря. Стоит отметить, что вторым делегатом от омского отделения стал экс-губернатор Александр Бурков.
На конференции утвердили и кандидата на дополнительных выборах в Омский городской Совет по одномандатному округу №34 (соответствующий мандат освободился из-за смерти Виталия Путинцева). СРПЗП выдвинула Вячеслава Давыденко, главу партячейки в Октябрьском округе.
Напомним: Андрей Жуковский с 2018 занимает пост гендиректора «Омскэлектро». С 2021 года он заседает в Законодательном собрании Омской области, где руководит фракцией СРПЗП.