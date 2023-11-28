Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»

В Омске прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Центральным пунктом повестки было избрание председателя совета, то есть главы отделения. В пресс-службе «эсеров» рассказали, что президиум центрального совета партии порекомендовал на этот пост действующего главу Андрея Жуковского, управляющего отделением уже 4 года.