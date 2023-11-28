Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Алексей Варятченко: Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Башкирией

Алексей Варятченко: Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Башкирией

28 ноября 2023, 08:38
Фото: Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
В ходе XVI Международной недели бизнеса в Уфе генеральный директор компании «БАС» Алексей Варятченко и заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев заключили соглашение о сотрудничестве.

По сообщению издания, заключенное между сторонами соглашение предусматривает установление партнерских отношений и взаимовыгодную деятельность в области интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство, а также поддержку и реализацию инициатив, проектов и программ, связанных с данной сферой, пишет mkset.ru.

Алексей Варятченко отметил заинтересованность ООО «БАС» в совместном развитии отрасли в Башкортостане и готовность предложить самые эффективные технологические решения.

Заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев заявил, что в регионе планируется создание единого регионального оператора, который будет предоставлять услуги с использованием беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг. Благодаря партнерству с ООО «БАС» Башкортостан получит сильного партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе.

Генеральный директор ООО «БАС» также принял участие в пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», которое открыло деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он провел ряд встреч с руководителями производственных предприятий региона, ознакомился с их продукцией и рассказал о перспективах молодой, но быстро развивающейся отрасли беспилотных авиационных систем.

Все заключенные договоренности ООО «БАС» в Уфе соответствуют основной теме форума — прогнозу на «послезавтра», который будет представлен участниками из различных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Китай, Турцию, Иран и Узбекистан. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что многие тренды формируются уже сегодня.

Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33