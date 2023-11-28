Алексей Варятченко: Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Башкирией

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По сообщению издания, заключенное между сторонами соглашение предусматривает установление партнерских отношений и взаимовыгодную деятельность в области интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство, а также поддержку и реализацию инициатив, проектов и программ, связанных с данной сферой, пишет mkset.ru.
Алексей Варятченко отметил заинтересованность ООО «БАС» в совместном развитии отрасли в Башкортостане и готовность предложить самые эффективные технологические решения.
Заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев заявил, что в регионе планируется создание единого регионального оператора, который будет предоставлять услуги с использованием беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг. Благодаря партнерству с ООО «БАС» Башкортостан получит сильного партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе.
Генеральный директор ООО «БАС» также принял участие в пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», которое открыло деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он провел ряд встреч с руководителями производственных предприятий региона, ознакомился с их продукцией и рассказал о перспективах молодой, но быстро развивающейся отрасли беспилотных авиационных систем.
Все заключенные договоренности ООО «БАС» в Уфе соответствуют основной теме форума — прогнозу на «послезавтра», который будет представлен участниками из различных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Китай, Турцию, Иран и Узбекистан. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что многие тренды формируются уже сегодня.