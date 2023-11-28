Алексей Варятченко: Компания «БАС» заключила соглашение о сотрудничестве с Башкирией

Заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев заявил, что в регионе планируется создание единого регионального оператора, который будет предоставлять услуги с использованием беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг. Благодаря партнерству с ООО «БАС» Башкортостан получит сильного партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе.