Агата Муцениеце хочет оформить латвийское гражданство для своих детей

Прилучный выразил свое недовольство в своем последнем интервью, не зная о планах бывшей жены на поездку. Однако Муцениеце объяснила, что ей пришлось ехать на автомобиле из-за закрытого авиасообщения между странами. Она также отметила, что раньше всегда летала в Ригу, а теперь поездка на машине занимает около 10 часов.