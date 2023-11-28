Агата Муцениеце хочет оформить латвийское гражданство для своих детей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Однако по некоторым сведениям, ее поездка не сводится только к отдыху. Муцениеце хочет оформить латвийское гражданство для своих детей, особенно заботясь о паспорте для своего сына. Удивительным фактом является то, что Муцениеце решает везти детей в Латвию вопреки возражениям их отца, Павла Прилучного.
Прилучный выразил свое недовольство в своем последнем интервью, не зная о планах бывшей жены на поездку. Однако Муцениеце объяснила, что ей пришлось ехать на автомобиле из-за закрытого авиасообщения между странами. Она также отметила, что раньше всегда летала в Ригу, а теперь поездка на машине занимает около 10 часов.