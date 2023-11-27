Запреты и поверья в Гурьев день — 28 ноября

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Общественная служба новостей узнала, что можно и чего нельзя делать 28 ноября.
В древней Руси Гурию просили облегчить зубную боль. У наших предков существовало поверье, которое гласило: «Зима приходит на пегой кобыле и прогоняет всех злых духов». Считалось, что злые силы боялись сильных морозов и удалялись, оставляя людей в безопасности до Рождества.
Помимо этого, этот день был связан с другими традициями и запретами, которым наши предки следовали.
Чего не стоит делать в Гурьев день? Мужчинам запрещено ссориться, спорить и ругаться громкими словами со своими женами или подругами. Иначе они рискуют потерять свои отношения и остаться холостыми навсегда.
В этот день не следует отказывать милостыню нуждающимся и быть скупым. Иначе, семья такого человека может чувствовать недостаток денег на долгое время.
Не рекомендуется стирать одежду супругов вместе, чтобы не вызывать ссоры.
Это не самый благоприятный день для свадьбы. Играть свадьбу сегодня тоже не стоит, так как брак может оказаться неудачным или не продлиться долго.
Поскольку с 28 ноября (15 ноября по старому стилю) начинался пост, запрещалось употребление пищи животного происхождения.
Быть в унынии, говорить плохие слова о ком-то или лгать в этот день, как и всегда, считалось плохой приметой.
В Гурьев день не рекомендуется жаловаться на свою судьбу и привлекать проблемы к себе.
Чего можно делать в Гурьев день? Традиционно в этот день ходили в баню. Считалось, что хорошая парилка помогает очистить не только тело, но и душу. Кроме того, после баньки можно быть уверенным в своем здоровье на следующий год.
Особое внимание уделялось лошадям в этот день. Их кормили овсом, чистили, расчесывали и украшали гривы лентами. Наши предки также убирали стойла, проверяли седла и инструменты.
Согласно поверьям, чтобы лошади были здоровыми и не заболевали, человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена.