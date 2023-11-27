С начала прошлой недели в Омской области произошло 8 пожаров со смертельным исходом

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
С начала прошлой недели следователи 8 раз выезжали по сообщениям о пожарах для осмотра места происшествия и установления обстоятельств смерти людей. Так, например, 21 ноября в деревне Саратово во время возгорания в частном доме погиб 73-летний пенсионер. Причина смерти — курение в нетрезвом виде.
Позже, 24 ноября, в селе Пристанское из-за неисправности печного оборудования погиб 63-летний мужчина. Вечером 26 ноября в Исилькульском районе двое местных жителей распивали алкоголь. Случился пожал, во время которого погибли 68-летний хозяин дома и 59-летняя сожительница. По предварительным данным, причиной возгорания также стала непотушенная сигарета.
«По всем несчастным случаям со смертельным исходом следователями проводятся проверки. Предупреждаем, что после употребления спиртного внимание человека рассеивается, меняется координация движений, утрачивается реальная оценка обстановки, человек может погрузиться в сон и не почувствовать запаха дыма. Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры пожарной безопасности!» — обратились жителям региона в пресс-службе СУ СКР по Омской области.