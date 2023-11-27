Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Иллюстрация

С начала прошлой недели в Омской области произошло 8 пожаров со смертельным исходом

27 ноября 2023, 12:41
Фото: Midjourney
Иллюстрация

С начала прошлой недели в Омской области случилось пять «смертельных» пожаров

Возгорания, унесшие жизни людей, происходили по причине курения в нетрезвом виде, алкоголя или неисправности печного оборудования.

С начала прошлой недели следователи 8 раз выезжали по сообщениям о пожарах для осмотра места происшествия и установления обстоятельств смерти людей. Так, например, 21 ноября в деревне Саратово во время возгорания в частном доме погиб 73-летний пенсионер. Причина смерти — курение в нетрезвом виде.

Позже, 24 ноября, в селе Пристанское из-за неисправности печного оборудования погиб 63-летний мужчина. Вечером 26 ноября в Исилькульском районе двое местных жителей распивали алкоголь. Случился пожал, во время которого погибли 68-летний хозяин дома и 59-летняя сожительница. По предварительным данным, причиной возгорания также стала непотушенная сигарета.

«По всем несчастным случаям со смертельным исходом следователями проводятся проверки. Предупреждаем, что после употребления спиртного внимание человека рассеивается, меняется координация движений, утрачивается реальная оценка обстановки, человек может погрузиться в сон и не почувствовать запаха дыма. Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры пожарной безопасности!» — обратились жителям региона в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Фото: СУ СКР по Омской области
#Омск#Омская область#Следственный комитет#Пожары#Пожарная безопасность#Следком#Следователи#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Пожарная опасность#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Сегодня, 11:14
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
Сегодня, 11:56
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Сегодня, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43
Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Сегодня, 13:04
Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана
Сегодня, 13:41