С начала прошлой недели в Омской области произошло 8 пожаров со смертельным исходом

С начала прошлой недели следователи 8 раз выезжали по сообщениям о пожарах для осмотра места происшествия и установления обстоятельств смерти людей. Так, например, 21 ноября в деревне Саратово во время возгорания в частном доме погиб 73-летний пенсионер. Причина смерти — курение в нетрезвом виде.