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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Врач Масгутов: Неприятные запахи тела могут указывать на опасные заболевания

27 ноября 2023, 14:53
В прошлом врачи определяли болезни по запахам. Сегодня есть более точные методы диагностики, но запах может служить сигналом для обращения к врачу.

Металлический привкус во рту и ацетоновый запах изо рта могут указывать на наличие сахарного диабета или кетоацидоза. Если вы замечаете подобные симптомы, лучше обратиться к терапевту и сдать соответствующие анализы, пишет Pravda.Ru.

Неприятный запах, который возникает вместе с потом и напоминает запах тухлых яиц, может свидетельствовать о проблемах с кишечником и нарушении микробиома. Если у вас есть подозрения на проблемы с ЖКТ, лучше обратиться к врачу для проведения необходимых исследований и получения рекомендаций по лечению, рассказал врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

Кислый запах может быть связан с развитием туберкулеза или дефицитом витамина D. Если вы замечаете такой запах, стоит обратиться к врачу для проверки уровня витамина D и при необходимости начать его прием.

Запах тухлого мяса может быть признаком онкологического заболевания. Если вы подозреваете такое заболевание, лучше обратиться к врачу и пройти все необходимые анализы и обследования.

Важно помнить, что самостоятельная диагностика и лечение могут быть опасными. Лучше обратиться к врачу, который поможет правильно определить причину и назначить необходимое лечение.

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