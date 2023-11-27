Врач Масгутов: Неприятные запахи тела могут указывать на опасные заболевания

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Металлический привкус во рту и ацетоновый запах изо рта могут указывать на наличие сахарного диабета или кетоацидоза. Если вы замечаете подобные симптомы, лучше обратиться к терапевту и сдать соответствующие анализы, пишет Pravda.Ru.
Неприятный запах, который возникает вместе с потом и напоминает запах тухлых яиц, может свидетельствовать о проблемах с кишечником и нарушении микробиома. Если у вас есть подозрения на проблемы с ЖКТ, лучше обратиться к врачу для проведения необходимых исследований и получения рекомендаций по лечению, рассказал врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.
Кислый запах может быть связан с развитием туберкулеза или дефицитом витамина D. Если вы замечаете такой запах, стоит обратиться к врачу для проверки уровня витамина D и при необходимости начать его прием.
Запах тухлого мяса может быть признаком онкологического заболевания. Если вы подозреваете такое заболевание, лучше обратиться к врачу и пройти все необходимые анализы и обследования.
Важно помнить, что самостоятельная диагностика и лечение могут быть опасными. Лучше обратиться к врачу, который поможет правильно определить причину и назначить необходимое лечение.