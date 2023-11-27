Врач Масгутов: Неприятные запахи тела могут указывать на опасные заболевания

Неприятный запах, который возникает вместе с потом и напоминает запах тухлых яиц, может свидетельствовать о проблемах с кишечником и нарушении микробиома. Если у вас есть подозрения на проблемы с ЖКТ, лучше обратиться к врачу для проведения необходимых исследований и получения рекомендаций по лечению, рассказал врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.