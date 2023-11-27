Во Владивостоке возбуждено уголовное дело из-за гибели 41-летнего мужчины

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Пресс-служба прокуратуры края сообщила, что инцидент произошел в одном из зданий на Крыгина улице. В результате конфликта подозреваемый нанес несколько ударов по лицу потерпевшего и отрезал его ухо, кровотечение послужило причиной смерти, пишет ФедералПресс.
Подозреваемый был задержан — им оказался 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение серьезного ущерба здоровью, опасного для жизни, с использованием предмета, используемого в качестве оружия, что привело к неосторожной смерти потерпевшего».
Суд решил поместить подозреваемого под стражу на два месяца.