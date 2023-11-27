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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело из-за гибели 41-летнего мужчины

27 ноября 2023, 07:22
В городе Владивосток возникла уголовная ситуация, связанная со смертью 41-летнего мужчины в ночь на 25 ноября. Пострадавший погиб из-за значительной потери крови.

Пресс-служба прокуратуры края сообщила, что инцидент произошел в одном из зданий на Крыгина улице. В результате конфликта подозреваемый нанес несколько ударов по лицу потерпевшего и отрезал его ухо, кровотечение послужило причиной смерти, пишет ФедералПресс.

Подозреваемый был задержан — им оказался 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение серьезного ущерба здоровью, опасного для жизни, с использованием предмета, используемого в качестве оружия, что привело к неосторожной смерти потерпевшего».

Суд решил поместить подозреваемого под стражу на два месяца.

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