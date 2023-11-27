Во Владивостоке возбуждено уголовное дело из-за гибели 41-летнего мужчины

Подозреваемый был задержан — им оказался 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение серьезного ущерба здоровью, опасного для жизни, с использованием предмета, используемого в качестве оружия, что привело к неосторожной смерти потерпевшего».