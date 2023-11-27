Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о резне в Березовском

Согласно версии правоохранительных органов, бригада скорой помощи, в которую входили медбрат и фельдшер, приехала на вызов от местной жительницы 23 апреля 2023 года. Когда медики постучали в дверь квартиры на улице Гагарина, обвиняемый возмутился. Он взял кухонный нож со стола, открыл дверь и сильно ударил клинком медбрата в грудь. Пострадавший получил серьезные ранения в легкое и сердце. К сожалению, его не удалось спасти — медик скончался в больнице.