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Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о резне в Березовском

27 ноября 2023, 06:51
В Свердловском областном суде начинается судебный процесс над пожилым мужчиной, который убил медбрата скорой помощи. По информации пресс-службы областной прокуратуры, они подготовили обвинительное заключение.

Эта трагедия произошла в Березовском. Мужчину будут судить по статье 105 Уголовного кодекса РФ за убийство, совершенное из хулиганских побуждений, пишет ФедералПресс.

Согласно версии правоохранительных органов, бригада скорой помощи, в которую входили медбрат и фельдшер, приехала на вызов от местной жительницы 23 апреля 2023 года. Когда медики постучали в дверь квартиры на улице Гагарина, обвиняемый возмутился. Он взял кухонный нож со стола, открыл дверь и сильно ударил клинком медбрата в грудь. Пострадавший получил серьезные ранения в легкое и сердце. К сожалению, его не удалось спасти — медик скончался в больнице.

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