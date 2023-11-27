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Иллюстрация

В Омске на Левобережье закрыли участок дороги. Показываем схемы движения автобусов

27 ноября 2023, 02:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Левом берегу в Омске изменилась схема движения общественного транспорта

На реконструкцию перекрыли два участка на бульваре Архитекторов.

В Омске с сегодняшнего дня, 27 ноября, перекрыли два участка на бульваре архитекторов: от улицы Степанца до Ватутина и от улицы Ватутина до Волгоградской. Там проходит ремонт дороги.

В администрации города рассказали об изменении схемы движения общественного транспорта. Показываем, как теперь ездят автобусы на Левобережье:

«Просьба ко всем омичам, использующим при передвижении по городу данные маршруты, перед планированием поездок изучить схемы движения общественного транспорта», — попросили в мэрии.

Ранее Город55 сообщал, что движение на участке перекроют до 5 декабря 2024 года.

На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы
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#Транспорт#Омск#Реконструкция#Строительство#Дорога#Евгений Игишев
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