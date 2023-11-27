В Крыму и Сочи ураган разрушил жилые дома и оставил без света тысячи людей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
С 26 ноября бушует черноморский шторм в Крыму, его последствия уже заметны и в Сочи. Об этом сообщают «Новые известия». В местном МЧС сообщали, что скорость ураганного ветра достигала 40 м/с. На фоне этого на полуострове и на всем черноморском побережье введен режим ЧС.
Также на море ограничено судоходство, работает «горячая линия». Порядка полумиллиона жителей оказались отрезаны от электричества — вода затопила подстанции, а ветер оборвал провода. Также оказались разрушены железнодорожные пути, произошло частичное обрушение грунта. Более 50 пассажирских и грузовых поездов задерживаются. Пассажиров, которые оказались в поездах во время непогоды, обеспечили питанием и водой.
Из зоны подтопления эвакуировали более 300 человек, трех людей госпитализировали с различными травмами. Известно об одном пропавшем без вести: мужчина вышел на берег «посмотреть на волны» в районе рынка «Русич» села Морское и пропал.