В Крыму и Сочи ураган разрушил жилые дома и оставил без света тысячи людей

С 26 ноября бушует черноморский шторм в Крыму, его последствия уже заметны и в Сочи. Об этом сообщают «Новые известия». В местном МЧС сообщали, что скорость ураганного ветра достигала 40 м/с. На фоне этого на полуострове и на всем черноморском побережье введен режим ЧС.