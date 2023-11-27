Суд отправил в СИЗО на два месяца челябинку, чьи малолетние дети погибли при пожаре

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте до 25 января, и суд удовлетворил это ходатайство, пишет ФедералПресс.
Пожар произошел утром 25 ноября в одной из комнат общежития. Дети женщины, трехлетний сын и двухлетняя дочь, остались без присмотра. Вместе со своим соседом по общежитию, она ушла в соседнюю комнату, чтобы выпить алкоголь. Когда мужчина заметил дым из комнаты, где находились дети, он выбил дверь и увидел горящий диван и безжизненные тела.