Суд отправил в СИЗО на два месяца челябинку, чьи малолетние дети погибли при пожаре

Пожар произошел утром 25 ноября в одной из комнат общежития. Дети женщины, трехлетний сын и двухлетняя дочь, остались без присмотра. Вместе со своим соседом по общежитию, она ушла в соседнюю комнату, чтобы выпить алкоголь. Когда мужчина заметил дым из комнаты, где находились дети, он выбил дверь и увидел горящий диван и безжизненные тела.