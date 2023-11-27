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Суд отправил в СИЗО на два месяца челябинку, чьи малолетние дети погибли при пожаре

27 ноября 2023, 07:09
Челябинка, которая потеряла своих маленьких детей в результате пожара, была отправлена в СИЗО на два месяца по решению суда Сосновского района. Женщина оставила их без присмотра.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте до 25 января, и суд удовлетворил это ходатайство, пишет ФедералПресс.

Пожар произошел утром 25 ноября в одной из комнат общежития. Дети женщины, трехлетний сын и двухлетняя дочь, остались без присмотра. Вместе со своим соседом по общежитию, она ушла в соседнюю комнату, чтобы выпить алкоголь. Когда мужчина заметил дым из комнаты, где находились дети, он выбил дверь и увидел горящий диван и безжизненные тела.

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