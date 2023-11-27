Студенты МИСИС пришли на встречу с главой «Уральской Стали» Денисом Сафиным

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Глава компании рассказал, что в 2022 году произошло объединение комбината «Уральская Сталь» и Загорского трубного завода в единый металлургический холдинг, передает 56orb.ru.
С того момента отмечаются высокие темпы развития производства и производительности труда. По его словам, через полтора года компания запустит сразу несколько крупных проектов одновременно. К тому времени производительность холдинга вырастет с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона тонн выплавляемой стали. В следующие пять лет инвестиции в заводы холдинга составят около 150 миллиардов рублей.
«Будет создано более 2000 новых рабочих мест. И здесь мы очень рассчитываем на студентов МИСИС, которые присоединятся к нашей команде», — заявил Денис Сафин.
Сафин заявил, что комбинат уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и поддержке социальных инициатив в Новотроицке Оренбургской области — городе присутствия комбината. Так, в следующем году в городе планируется сдать 25 готовых, напечатанных на строительном 3D-принтере домов для сотрудников компании. Также Сафин рассказал о технологическом развитии компаний холдинга, отметив высокий уровень автоматизации производства и внедрение инновационных решений.
Металлургия, по словам Дениса Сафина, имеет огромное значение для роста экономики России. Он пригласил студентов на экскурсии по предприятиям холдинга, чтобы погрузиться в атмосферу работы современного производства, оценить инновационные разработки и получить мотивацию для профессиональной самореализации.
В конце выступления спикер сформулировал для студентов три самых важных правила успеха и развития лидерских качеств: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».