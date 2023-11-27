Студенты МИСИС пришли на встречу с главой «Уральской Стали» Денисом Сафиным

С того момента отмечаются высокие темпы развития производства и производительности труда. По его словам, через полтора года компания запустит сразу несколько крупных проектов одновременно. К тому времени производительность холдинга вырастет с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона тонн выплавляемой стали. В следующие пять лет инвестиции в заводы холдинга составят около 150 миллиардов рублей.