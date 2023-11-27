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Published Сегодня, 09:56

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В правительстве утвердили имена заместителей министра сельского хозяйства

Сроком на один год. В правительстве утвердили имена замминистра сельского хозяйства

27 ноября 2023, 09:56
Фото: Город55

В правительстве утвердили имена заместителей министра сельского хозяйства

Распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Из документа следует, что первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Олег Колесников. Заместителями же стали Лариса Машинская и Николай Филонов. Все назначения подписаны сроком на 1 год.

Напомним, что на оперативном совещании, где губернатор объявил обновленный состав правительства, министром сельского хозяйства вновь был избран Николай Дрофа. Он занимает эту должность с 2019 года.

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#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Правительство Омской области#Министры#Правительство#Новости#Министр#Министерство#Областное правительство#Анастасия Баянова
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