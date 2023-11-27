Сроком на один год. В правительстве утвердили имена замминистра сельского хозяйства

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Из документа следует, что первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Олег Колесников. Заместителями же стали Лариса Машинская и Николай Филонов. Все назначения подписаны сроком на 1 год.
Напомним, что на оперативном совещании, где губернатор объявил обновленный состав правительства, министром сельского хозяйства вновь был избран Николай Дрофа. Он занимает эту должность с 2019 года.