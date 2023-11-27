Способы продажи квартиры в ипотеке

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Продажа квартиры, которая находится в ипотеке, может быть сложной, но возможной. Банк должен дать свое согласие на продажу. Обычно банки соглашаются, если новый покупатель соответствует всем требованиям. Если квартира находится в строящемся доме, также потребуется согласие застройщика.
Есть несколько способов продать квартиру, которая в залоге у банка. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, пишет Общественная служба новостей. Один из способов — это досрочное погашение кредита. Однако для этого потребуются значительные деньги. Вы можете использовать обычный потребительский кредит для погашения долга по ипотеке и затем выплатить его полностью с помощью денег от продажи квартиры.
Еще один способ — погасить займ во время сделки. Это более безопасный способ, так как в нем участвует банк. При этом все равно нужно будет найти покупателя, который готов сразу выплатить всю сумму долга. Продавец получает справку об остатке задолженности от банка, после чего стороны заключают договор купли-продажи. Покупатель переводит полную стоимость квартиры на счет банка, а банк распределяет эти средства для закрытия кредита и перевода оставшейся суммы продавцу.
Также возможна продажа квартиры с обременением. В этом случае покупатель продолжит выплачивать оставшуюся сумму долга банку. Однако есть ряд требований, которым покупатель должен соответствовать, чтобы банк дал согласие на такую сделку.
Продажа квартиры, находящейся в ипотеке, имеет свои сложности. Нужно найти покупателя, который готов заплатить всю сумму. Кроме того, конкурировать с льготными ипотечными программами может быть трудно, поэтому приходится продавать с небольшой скидкой.
Если вы продаете квартиру, которая находится в вашей собственности менее пяти лет, вам придется заплатить налог на доход от продажи. Однако вы можете получить имущественный вычет, который поможет покрыть расходы на налог.