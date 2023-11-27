Способы продажи квартиры в ипотеке

Еще один способ — погасить займ во время сделки. Это более безопасный способ, так как в нем участвует банк. При этом все равно нужно будет найти покупателя, который готов сразу выплатить всю сумму долга. Продавец получает справку об остатке задолженности от банка, после чего стороны заключают договор купли-продажи. Покупатель переводит полную стоимость квартиры на счет банка, а банк распределяет эти средства для закрытия кредита и перевода оставшейся суммы продавцу.