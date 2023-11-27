Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На сайте change.org в минувшую пятницу, 24 ноября, появилась петиция «Спасите ОмГУ, пока не поздно». Авторы сообщили, что студенты сталкиваются с проверками и намеками на отчисление, у преподавателей урезают часы и программы обучения, аудитории не оснащены необходимым оборудованием, а корпусам вуза необходим ремонт.
В петиции говорится о массовом увольнении преподавателей. По предварительным данным, ОмГУ покинули 146 сотрудников.
«Ссылаясь на закон об образовании, мы просим правительство Омской области принять меры и поставить эту ситуацию на личный контроль губернатора», — просят авторы петиции.
На момент публикации новости петиция собрала 478 подписей.
В паблике «Типичный Омск» также появился пост, рассказывающий о ситуации в университете. Студенты пожаловались на нововведения, которые появились в вузе с приходом нового ректора Сергея Замятина. В частности, сообщается о новой системе анализа посещаемости. Также студенты рассказали о протекающей крыше в корпусе.
«Она течет, из-за этого многие аудитории уже затоплены, и это продолжается на протяжении всего семестра. С потолка падают мокрицы, отваливаются лампы и плиты. Температура тоже оставляет желать лучшего, иногда хочется и вовсе не снимать куртку», — говорится в посте.
Напомним, в середине ноября ректор ОмГУ получил представление от омской прокуратуры из-за нарушения закона. В вузе не предоставили в установленный срок ответ на официальный запрос корреспондента Города55.