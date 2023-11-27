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Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза

27 ноября 2023, 06:43
Фото: 1MI
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Омские студенты создали петицию в защиту ОмГУ

В заявлении говорится о массовых увольнениях преподавателей, проверках студентов и плачевном состоянии корпусов и аудиторий.

На сайте change.org в минувшую пятницу, 24 ноября, появилась петиция «Спасите ОмГУ, пока не поздно». Авторы сообщили, что студенты сталкиваются с проверками и намеками на отчисление, у преподавателей урезают часы и программы обучения, аудитории не оснащены необходимым оборудованием, а корпусам вуза необходим ремонт.

В петиции говорится о массовом увольнении преподавателей. По предварительным данным, ОмГУ покинули 146 сотрудников.

«Ссылаясь на закон об образовании, мы просим правительство Омской области принять меры и поставить эту ситуацию на личный контроль губернатора», — просят авторы петиции.

На момент публикации новости петиция собрала 478 подписей.

В паблике «Типичный Омск» также появился пост, рассказывающий о ситуации в университете. Студенты пожаловались на нововведения, которые появились в вузе с приходом нового ректора Сергея Замятина. В частности, сообщается о новой системе анализа посещаемости. Также студенты рассказали о протекающей крыше в корпусе.

«Она течет, из-за этого многие аудитории уже затоплены, и это продолжается на протяжении всего семестра. С потолка падают мокрицы, отваливаются лампы и плиты. Температура тоже оставляет желать лучшего, иногда хочется и вовсе не снимать куртку», — говорится в посте.

Напомним, в середине ноября ректор ОмГУ получил представление от омской прокуратуры из-за нарушения закона. В вузе не предоставили в установленный срок ответ на официальный запрос корреспондента Города55.

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