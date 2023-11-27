Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза

В паблике «Типичный Омск» также появился пост, рассказывающий о ситуации в университете. Студенты пожаловались на нововведения, которые появились в вузе с приходом нового ректора Сергея Замятина. В частности, сообщается о новой системе анализа посещаемости. Также студенты рассказали о протекающей крыше в корпусе.