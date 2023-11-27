«Снимет спазм сосудов»: как избавиться от заложенности носа подручными средствами

Также полезным будет выполнение дыхательной гимнастики для снятия отека. Сначала нужно активно дышать через одну ноздрю, затем через другую, повторяя это 5-10 раз. После этого следует сделать 10-15 активных циклов вдоха и выдоха через обе ноздри. После такой гимнастики массаж активных точек может оказаться еще более эффективным.