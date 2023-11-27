«Снимет спазм сосудов»: как избавиться от заложенности носа подручными средствами

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Яна Новикова, специалист по отоларингологии, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» методами, которые могут помочь в такой ситуации. Она утверждает, что существуют способы, позволяющие вернуть нормальное дыхание без применения препаратов.
Первый способ — принять горячий душ. Теплый и влажный воздух поможет снять спазм сосудов, не пересушивая раздраженную слизистую. Также можно провести промывание носа во время принятия душа, используя солевой раствор или просто теплую воду.
Еще один эффективный метод — массаж активных точек. Обычно рекомендуется делать массаж крыльев носа или точки между бровями. Этот способ работает, если заложенность носа вызвана отеком слизистой. Если же в носу есть слизь, то сначала следует промыть носовые ходы.
Массаж можно делать разными способами — от мягкого давления на область между бровями до интенсивного постукивания по крыльям носа. Продолжительность массажа должна быть не менее 5 минут.
Также полезным будет выполнение дыхательной гимнастики для снятия отека. Сначала нужно активно дышать через одну ноздрю, затем через другую, повторяя это 5-10 раз. После этого следует сделать 10-15 активных циклов вдоха и выдоха через обе ноздри. После такой гимнастики массаж активных точек может оказаться еще более эффективным.
Еще один метод — теплый компресс. Нужно использовать влажное теплое полотенце, специальную солевую грелку или подогретый мешочек с солью в течение 15-20 минут. Главное — не нагревать область вокруг глаз и не использовать этот метод при болях в пазухах.
Как советует доктор Новикова, можно использовать сок алоэ или другие растительные средства, но только если нет аллергической реакции. Допустимо закапывать 2-3 капли сока алоэ в носовые ходы до 3 раз в день, но не у детей до 3 лет.