Сахалин стал лауреатом федеральной премии «Лидеры искусственного интеллекта»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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«Отрадно видеть, что технологии искусственного интеллекта активно развиваются не только в бизнес-среде, но и в государственном управлении. Призываю все регионы делиться своим опытом, наработками и практиками. Некоторые проекты при совместном внедрении могут гармонично дополнить друг друга. В процессе голосования нам удалось ознакомиться с большим количеством интересных проектов. Это отличный результат, демонстрирующий готовность регионов к цифровой трансформации. Мы в начале большого пути по внедрению инноваций искусственного интеллекта в реальные решения государственного управления. Основываясь на принципах интеграции и взаимодействия, мы пройдем его с вами быстрее и эффективнее», — рассказала начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил: на премию «Лидеры ИИ» поступило около 300 заявок из регионов страны. Сахалинская область получила звание лауреата за применение технологий ИИ, которое позволило эффективно выявлять и устранять несанкционированные свалки на островах. Прототип модели искусственного интеллекта разработали на базе платформы «Сбербанка» по работе с геопространственными данными «Геометрия». В создании проекта приняли участие эксперты Сахалинского центра искусственного интеллекта при поддержке правительства региона. Этот прототип модели искусственного интеллекта основан на технологии компьютерного зрения и выявляет с помощью анализа фотографий, полученных с БПЛА, несанкционированные свалки и скопления мусора. Инициатива позволяет оперативно обработать информацию о территории площадью более 500 кв. км.
«Мы интегрируем решение в систему управления регионом на основе данных. Это позволяет централизованно управлять процессами и оперативно устранять все несанкционированные свалки. Безусловно, проект является социально важным не только для жителей Сахалинской области, но и для других регионов, поскольку решение можно масштабировать. Это позволит снизить число несанкционированных свалок и скопления мусора до нуля в масштабах всей страны. В Сахалинской области уже сформирован большой задел по цифровой трансформации, мы готовы к следующим шагам в развитии применения ИИ. Это повышение скорости принятия решений, что в свою очередь влияет на конкурентоспособность в экономике и на качество жизни в регионе», — прокомментировал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
По словам Аленькова, в перспективе проект позволит решать и другие задачи. Сейчас прорабатывается решение по определению территории произрастания сорного растения —борщевика Сосновского. Аналогично можно определять завалы рек, качество дорожного покрытия, нарушения дизайн-кода населенных пунктов. Помимо этого, в перспективе возможна переориентация проекта на задачи в сфере сельского хозяйства (мониторинг состояния полей) или строительства (мониторинг хода строительства). Уже сегодня решения на основе искусственного интеллекта широко применяются в островном регионе в сфере медицины и программе «Безопасный город».