Сахалин стал лауреатом федеральной премии «Лидеры искусственного интеллекта»

«Мы интегрируем решение в систему управления регионом на основе данных. Это позволяет централизованно управлять процессами и оперативно устранять все несанкционированные свалки. Безусловно, проект является социально важным не только для жителей Сахалинской области, но и для других регионов, поскольку решение можно масштабировать. Это позволит снизить число несанкционированных свалок и скопления мусора до нуля в масштабах всей страны. В Сахалинской области уже сформирован большой задел по цифровой трансформации, мы готовы к следующим шагам в развитии применения ИИ. Это повышение скорости принятия решений, что в свою очередь влияет на конкурентоспособность в экономике и на качество жизни в регионе», — прокомментировал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.