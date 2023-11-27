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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:47

иллюстрация

С испытательным сроком. В Омской области утвердили двух замглавы омского минэнерго

27 ноября 2023, 09:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области утвердили заместителей главы омского минэнерго

Чиновники будут работать первые полгода на постах с испытательным сроком.

На сайте правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области об утверждении заместителей министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона.

В документе сообщается, что у главы ведомства есть два заместителя. Помогают министру Святослав Комерзан и Яна Старухина. Они занимают соответствующие посты почти неделю, с 22 ноября.

С ними заключили договор сроком на 12 месяцев. При этом у чиновников есть испытательный срок — шесть месяцев, уточняется в распоряжении.

Напомним, что министром энергетики и ЖКК Омской области является Владимир Шнипко. На этот пост его назначил в августе прошлого года уже бывший губернатор Александр Бурков.

Ранее ведомство возглавлял Антон Гаак, которого уволили после обрушения стены в пятиэтажке по улице 20 Партсъезда. По мнению предыдущего главы региона, министерство значительно «просело» при руководстве Гаака. Зашедший на пост губернатора Виталий Хоценко переназначил Шнипко министром.

Город55 публиковал до этого обновленный состав областного правительства. Министры в него больше не входят, а только зампредседателя. Более того, руководителей министерств берут отныне на службу лишь на один год.

Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Министр#Министерство энергетики#Заместитель#Алина Ясинская
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