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С долгостроем-автоцентром. Участок на Левобережье Омска продают за 45 миллионов

27 ноября 2023, 04:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 45 миллионов продают недостроенный автоцентр на Конева

В 2021 году недостроенное здание приобрела компания «Премиум», которой владеет Виталий Ольшанский.

В Омске выставили на продажу объект незавершенного строительства, который находится на земельном участке (кадастровый номер 55:36:140103:3041) площадью 6782 кв. м на Конева. Приобрести их можно за 45 млн рублей.

Площадь застройки, как следует из объявления, составляет 2806 кв. м, при этом само здание будет площадью 4720 кв. м. Сейчас долгострой-автоцентр готов только на 18%.

Продаваемый земельный участок на КоневаПродаваемый земельный участок на Конева
Продаваемый земельный участок на Конева
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Владельцем долгостроя и правообладателем земельного участка является бизнесмен Виталий Ольшанский. Со зданием получилась интересная ситуация: летом 2020 года депимущества через суд изъял у ООО «Капитал-недвижимость» (учредитель и директор — Виталий Ольшанский) объект незавершенного строительства, так как договор аренды участка был расторгнут.

Фото: Скриншот Авито

После этого городская администрация выставила на продажу недостроенный автоцентр на улице Конева. Начальная цена была 15,3 млн рублей, но в процессе торгов она увеличилась на 153 тысячи рублей. Покупателем в январе 2021 года стала омская компания «Премиум», которая также принадлежит Виталию Ольшанскому. Таким образом, ранее изъятое здание вернулось к изначальному собственнику.

Ранее Город55 рассказывал, что в автосалонах Ольшанского могут появиться отечественные машины «Лада». Такой вывод можно сделать из регистрации фирмой бизнесмена «Барс-Восток» нового интернет-домена:

Виталий Ольшанский готовится продавать отечественные автомобили
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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Долгострой#Земельный участок#Новости#Автосалон#Юлия Истомина#Виталий Ольшанский
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