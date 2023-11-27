С долгостроем-автоцентром. Участок на Левобережье Омска продают за 45 миллионов

После этого городская администрация выставила на продажу недостроенный автоцентр на улице Конева. Начальная цена была 15,3 млн рублей, но в процессе торгов она увеличилась на 153 тысячи рублей. Покупателем в январе 2021 года стала омская компания «Премиум», которая также принадлежит Виталию Ольшанскому. Таким образом, ранее изъятое здание вернулось к изначальному собственнику.