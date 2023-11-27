С долгостроем-автоцентром. Участок на Левобережье Омска продают за 45 миллионов

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В Омске выставили на продажу объект незавершенного строительства, который находится на земельном участке (кадастровый номер 55:36:140103:3041) площадью 6782 кв. м на Конева. Приобрести их можно за 45 млн рублей.
Площадь застройки, как следует из объявления, составляет 2806 кв. м, при этом само здание будет площадью 4720 кв. м. Сейчас долгострой-автоцентр готов только на 18%.
Владельцем долгостроя и правообладателем земельного участка является бизнесмен Виталий Ольшанский. Со зданием получилась интересная ситуация: летом 2020 года депимущества через суд изъял у ООО «Капитал-недвижимость» (учредитель и директор — Виталий Ольшанский) объект незавершенного строительства, так как договор аренды участка был расторгнут.
После этого городская администрация выставила на продажу недостроенный автоцентр на улице Конева. Начальная цена была 15,3 млн рублей, но в процессе торгов она увеличилась на 153 тысячи рублей. Покупателем в январе 2021 года стала омская компания «Премиум», которая также принадлежит Виталию Ольшанскому. Таким образом, ранее изъятое здание вернулось к изначальному собственнику.
Ранее Город55 рассказывал, что в автосалонах Ольшанского могут появиться отечественные машины «Лада». Такой вывод можно сделать из регистрации фирмой бизнесмена «Барс-Восток» нового интернет-домена: