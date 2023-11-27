Разбирательства прокуратуры. В Омской области оказались переполнены детские дома

В прокуратуре отметили, что переполнения в омских детских домах уже нет. Ранее Город55 писал по этому поводу данные за ноябрь. По нашей информации, в учреждениях для оставшихся без родителей детей проживают 557 человек. По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 8%. В пресс-службе ведомства добавили, что прокуратура держит на контроле вопрос с заполняемостью детских домов.