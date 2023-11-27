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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:18

иллюстрация

Разбирательства прокуратуры. В Омской области оказались переполнены детские дома

27 ноября 2023, 13:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области оказались переполнены детские дома

Сотрудники надзорного ведомства держали на протяжении этого года на контроле вопрос перераспределения детей в учреждениях.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что детские дома Омской области оказались переполнены. Сотрудники надзорного ведомства выяснили это в ходе проверки, организованной в начале этого года.

Разумеется, в переполненных учреждениях дети с трудом жили и воспитывались. Заместитель прокурора Омской области по итогам рейдов внес представление министру образования региона о недопустимости нарушений. Всего к слову, на территории Омской области действуют 11 организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За работой девяти учреждений смотрят специалисты минобразования, а за еще двумя — минтруда и минздрав.

На протяжении всего года сотрудники прокуратуры ежемесячно контролировали вопрос по поводу распределения несовершеннолетних под детдомам и устройства их в семьи. Также в ведомстве следили за тем, чтобы для воспитанников отремонтировали существующие помещения и были оборудованы новые.

В прокуратуре отметили, что переполнения в омских детских домах уже нет. Ранее Город55 писал по этому поводу данные за ноябрь. По нашей информации, в учреждениях для оставшихся без родителей детей проживают 557 человек. По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 8%. В пресс-службе ведомства добавили, что прокуратура держит на контроле вопрос с заполняемостью детских домов.

К слову, помимо переполненных учреждений надзорное ведомство обнаружило множество других нарушений, в том числе касающиеся безопасных условий пребывания воспитанников, оказания медпомощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Так, по итогам одной из проверок, с февраля по апрель этого года, были обнаружены тысяча нарушений действующего законодательства, внесено 167 представлений, 282 протестов на незаконные правовые акты, было направлено 11 исков в суд.

Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах
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#Происшествия#Омск#Нарушения#Прокуратура Омской области#Дети#Сироты#Дети-сироты#Детский дом#Новости#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская
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