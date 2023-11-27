Разбирательства прокуратуры. В Омской области оказались переполнены детские дома

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что детские дома Омской области оказались переполнены. Сотрудники надзорного ведомства выяснили это в ходе проверки, организованной в начале этого года.
Разумеется, в переполненных учреждениях дети с трудом жили и воспитывались. Заместитель прокурора Омской области по итогам рейдов внес представление министру образования региона о недопустимости нарушений. Всего к слову, на территории Омской области действуют 11 организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За работой девяти учреждений смотрят специалисты минобразования, а за еще двумя — минтруда и минздрав.
На протяжении всего года сотрудники прокуратуры ежемесячно контролировали вопрос по поводу распределения несовершеннолетних под детдомам и устройства их в семьи. Также в ведомстве следили за тем, чтобы для воспитанников отремонтировали существующие помещения и были оборудованы новые.
В прокуратуре отметили, что переполнения в омских детских домах уже нет. Ранее Город55 писал по этому поводу данные за ноябрь. По нашей информации, в учреждениях для оставшихся без родителей детей проживают 557 человек. По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 8%. В пресс-службе ведомства добавили, что прокуратура держит на контроле вопрос с заполняемостью детских домов.
К слову, помимо переполненных учреждений надзорное ведомство обнаружило множество других нарушений, в том числе касающиеся безопасных условий пребывания воспитанников, оказания медпомощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Так, по итогам одной из проверок, с февраля по апрель этого года, были обнаружены тысяча нарушений действующего законодательства, внесено 167 представлений, 282 протестов на незаконные правовые акты, было направлено 11 исков в суд.