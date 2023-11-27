Прямо в небе. В самолете рейса Омск-Москва начались проблемы с механизацией

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В телеграм-канале AVIAINCIDENT появилась информация о том, что отправившийся из Омска в Москву самолет добрался до конечной точки, но в пути возникли некоторые сложности.
Рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр» вчера вечером, 27 ноября. При подлете к аэропорту Внуково в самолете возникла проблема с выпуском механизации. Экипаж воздушного судна доложил диспетчерам, что произошла рассинхронизация выпуска закрылков.
В связи с этим пилоты решили выполнить повторный заход на аэродром, но об аварийной ситуации никто не объявлял. По итогу экипаж справился и успешно посадил лайнер во Внуково.