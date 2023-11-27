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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

иллюстрация

Прямо в небе. В самолете рейса Омск-Москва начались проблемы с механизацией

27 ноября 2023, 10:53
Фото: Город55
иллюстрация

В самолете рейса Омск-Москва во время полета начались проблемы с механизацией

Об аварийной ситуации экипаж не объявлял, полет завершился благополучно.

В телеграм-канале AVIAINCIDENT появилась информация о том, что отправившийся из Омска в Москву самолет добрался до конечной точки, но в пути возникли некоторые сложности.

Рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр» вчера вечером, 27 ноября. При подлете к аэропорту Внуково в самолете возникла проблема с выпуском механизации. Экипаж воздушного судна доложил диспетчерам, что произошла рассинхронизация выпуска закрылков.

В связи с этим пилоты решили выполнить повторный заход на аэродром, но об аварийной ситуации никто не объявлял. По итогу экипаж справился и успешно посадил лайнер во Внуково.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Рейс#Алина Ясинская
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