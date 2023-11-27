Продукты из переработанного мяса увеличивают риск онкологии, считает диетолог

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Растительная пища играет особую роль в профилактике раковых заболеваний. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые борются с хроническими воспалениями и замедляют старение организма. Особенно важно употреблять растительную пищу людям старше 60 лет, так как с возрастом организму сложнее бороться с воспалениями. Также исследования показывают, что наличие клетчатки в рационе в виде овощей и фруктов снижает риск развития рака груди и кишечника, пишет Pravda.Ru.
Кроме фруктов и овощей, растительная пища включает в себя орехи, которые содержат полезные растительные жиры и белки. Сочетание этих веществ значительно снижает риск раковых заболеваний. Важно также поддерживать баланс питания, добавляя в рацион растительные жиры и белки, сообщает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Ожирение является серьезным фактором риска развития рака. Правильное растительное питание помогает поддерживать нормальную форму тела. Вегетарианцы, которые следуют растительному рациону, реже страдают раковыми заболеваниями.
Следует помнить, что мясо также имеет значение в рационе питания, однако его потребление должно быть умеренным. Исследования показывают, что каждые 100 г красного мяса в день увеличивают риск рака прямой кишки, а продукты из переработанного мяса повышают риск онкологии на треть. Нужно стараться заменять мясо бобовыми, растительным мясом, рыбой и морепродуктами.