Продукты из переработанного мяса увеличивают риск онкологии, считает диетолог

Растительная пища играет особую роль в профилактике раковых заболеваний. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые борются с хроническими воспалениями и замедляют старение организма. Особенно важно употреблять растительную пищу людям старше 60 лет, так как с возрастом организму сложнее бороться с воспалениями. Также исследования показывают, что наличие клетчатки в рационе в виде овощей и фруктов снижает риск развития рака груди и кишечника, пишет Pravda.Ru.