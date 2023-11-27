Пострадал ребенок. Пьяный омич устроил жуткое ДТП и отделался штрафом

Однако, позже мать пострадавшей девочки обратилась в суд с требованием взыскать с водителя моральную компенсацию. В результате ДТП ее дочь лишилась 3 передних постоянных зубов, получила нарушения функции челюсти, а также эстетический дефект, который можно будет устранить только после 18 лет.