Пострадал ребенок. Пьяный омич устроил жуткое ДТП и отделался штрафом

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Суд установил, что в январе 2023 года нетрезвый 50-летний мужчина ехал по улице Трамвайная в Омске, где выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ 211440.
В результате аварии 8-летняя девочка, пассажирка ВАЗ, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом челюсти и лишилась 4 зубов.
Виновник ДТП был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения), ч. 1 ст. 12.18 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Ему запрещено в течение 1 года 6 месяцев садиться за руль.
Однако, позже мать пострадавшей девочки обратилась в суд с требованием взыскать с водителя моральную компенсацию. В результате ДТП ее дочь лишилась 3 передних постоянных зубов, получила нарушения функции челюсти, а также эстетический дефект, который можно будет устранить только после 18 лет.
Прокурор, участвующий в рассмотрении дела, посчитал требования обоснованными и обратился в суд. В итоге с ответчика в пользу матери девочки взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.