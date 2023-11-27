Поругался с другом. Менеджер омского «Авангарда» стал фигурантом уголовного дела

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В телеграм-канале Mash Siberia появилась информация о скандале с 31-летним менеджером по работе с болельщиками омского «Авангарда». Эта история случилась летом.
Между ним и его приятелем произошел конфликт на почве того, что менеджер перестал выходить на связь. Уточняется, что друг хотел выяснить, по какой причине их общение прекратилось. Когда их встреча состоялась, тот он обратился к бывшему приятелю, высказав все претензии.
Менеджер «Авангарда» грубо ответил ему и разбил навязчивому другу верхнюю губу. Потерпевший решил обратиться в полицию, после чего было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщается в посте канала. Нападавший же извинился.
В пресс-центре омского хоккейного клуба подтвердили Городу55, что конфликт действительно произошел. Как сообщил пресс-атташе ХК «Авангард» Олег Малицкий, стороны уже помирились и договорились выйти из казусной ситуации без уголовного дела и суда.