Поругался с другом. Менеджер омского «Авангарда» стал фигурантом уголовного дела

Между ним и его приятелем произошел конфликт на почве того, что менеджер перестал выходить на связь. Уточняется, что друг хотел выяснить, по какой причине их общение прекратилось. Когда их встреча состоялась, тот он обратился к бывшему приятелю, высказав все претензии.