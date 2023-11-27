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В омских Нефтяниках под колесами иномарки погибла женщина-пешеход

Переходила не там. В омских Нефтяниках под колесами иномарки погибла женщина-пешеход

27 ноября 2023, 05:59
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В омских Нефтяниках под колесами иномарки погибла женщина-пешеход

Пострадавшую не удалось спасти, она скончалась на месте происшествия.

Сегодня утром, 27 ноября, в областном центре произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:00.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1983 года рождения двигался на Subaru по проспекту Королева. В районе ООТ «Сибниисхоз» он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Это была женщина 1955 года рождения. Она скончалась на месте происшествия, рассказали в ГИБДД. Сотрудники полиции будут проводить проверку, чтобы узнать все обстоятельства и причины произошедшего.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Погиб пешеход#Пешеход#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
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